Ο Πέκο Μπανάια με την Ducati ήταν άπιαστος στο Άσεν και άφησε πίσω του, αν και όχι για πολύ, τον Χόρχε Μαρτίν.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Ολλανδίας στην πίστα του Άσεν ήταν η ευκαιρία των αναβατών του MotoGP να συντρίψουν το ρεκόρ της Ολλανδικής πίστας. Πρώτος καλύτερος ήταν ο Πέκο Μπανάια με την εργοστασιακή Ducati Lenovo, ο οποίος με εκπληκτικό τρόπο πήρε την πρώτη του φετινή pole position. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο επίσης ταχύτατος Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati και τρίτος ήταν ο Μάβερικ Βινιάλες με την Aprilia.

The World Champ delivers! 😎 @PeccoBagnaia takes his first pole position of the season after smashing Assen’s all-time lap record! 🔥 #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/9SURmxfB9k

Το πρώτο σκέλος των κατατακτήριων δοκιμών περιλάμβανε τη συμμετοχή μερικών «ηχηρών» ονομάτων, καθώς σε αυτό έπαιρναν μέρος ο Πέδρο Ακόστα, ο Φάμπιο Κουαρταραρό και οι δύο αναβάτες της VR46 Ducati, οι Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο και Μάρκο Μπετζέκι. Ο Μπετζέκι ιδιαίτερα είχε και ένα σοβαρό μειονέκτημα, καθώς η πτώση του λίγα λεπτά νωρίτερα στο FP2 τον είχε αφήσει με μόνο μία μοτοσικλέτα στη διάθεσή του.

There was no chance to save this! 💥@37_pedroacosta tops Q1 but he goes down at the very end! 😮



The @Tech3Racing crew will be in for a rapid repair job before Q2 🔧#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/hgCiCKidC7