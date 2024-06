Ο Βρετανός οδηγός της McLaren Racing παραδέχθηκε την ήττα του στη μάχη της pole position στο Red Bull Ring, όμως περιμένει περισσότερα από τον αγώνα.

Σε αντίθεση με την Παρασκευή στις κατατακτήριες σπριντ και στον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου, ο Λάντο Νόρις δεν είχε την ταχύτητα να κοντράρει τον Μαξ Φερστάπεν στη μάχη της pole position. O Βρετανός αρκέστηκε στη 2η θέση και ήταν τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από τον Ολλανδό.

Μετά το τέλος του Q3 ρωτήθηκε αν ήταν απογοητευμένος από την επίδοσή του στις κατατακτήριες δοκιμές με τον Νόρις να απαντά: «Ήταν καλές κατατακτήριες δοκιμές. Ό,τι κι αν κάναμε σήμερα, ο Μαξ ήταν μια κατηγορία μόνος του. Ήταν ξεκάθαρα ταχύτερος από εμάς. Είμαι χαρούμενος. Οι συνθήκες ήταν πιο δύσκολες από χθες και δεν ήταν εύκολο να κάνουμε καλούς γύρους».

