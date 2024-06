Η ιταλική ομάδα δεν παραδίδει τα… όπλα και συνεχίζει να πιστεύει πως μπορεί να επικρατήσει έναντι των αντιπάλων της στη φετινή σεζόν της Formula 1.

Στο Grand Prix Ισπανίας η Scuderia Ferrari παρουσίασε το δεύτερο μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεών της στο 2024. Η ιταλική ομάδα επίσπευσε τη διαδικασία παραγωγής του αεροδυναμικού πακέτου, το οποίο αρχικά είχε προοριστεί για τον αγώνα του Σίλβερστον.

Παρά το πολλά υποσχόμενο πακέτο αναβαθμίσεων, η ιταλική ομάδα δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει. Στο Grand Prix οι Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ τερμάτισαν στις θέσεις 5 και 6, δίχως να έχουν ταχύτητα για τη νίκη. Μάλιστα, η συμπεριφορά της SF-24 προβλημάτισε και τους δύο οδηγούς του Μαρανέλο, καθώς ήταν διαφορετική από τα προηγούμενα Grand Prix.

Ο Φρεντ Βασέρ ρωτήθηκε σχετικά με τις αναβαθμίσεις της Ferrari στην Ισπανία και αν της έδωσαν τα αποτελέσματα που περίμενε: «Είμαστε ευχαριστημένοι με τα νούμερα στα δεδομένα που βλέπουμε. Όλοι όμως βελτιώνονται. Επειδή φέρνει μια ομάδα αναβαθμίσεις δεν σημαίνει πως θα κάνει άλματα προς τα εμπρός. Αν δεν φέρει μια ομάδα αναβαθμίσεις θα χάσει έδαφος. Όλες οι ομάδες έχουν ανά δύο με τρεις αγώνες αναβαθμίσεις. Πρέπει να θυμούνται όλοι πως οι ομάδες δεν βελτιώνουν μόνο την αεροδυναμική των μονοθεσίων. Ορισμένες φορές μια ομάδα χρειάζεται μέχρι και δύο αγώνες για να αντλήσει το μέγιστο από ένα πακέτο αναβαθμίσεων».

Με δεδομένο πως ήταν η τέταρτη δύναμη στην Ισπανία, πολλά ερωτηματικά δημιουργήθηκαν σχετικά με τη βελτίωση που κάνουν οι Ιταλοί. Ο Βασέρ ρωτήθηκε επίσης για το αν η Ferrari έχει μικρότερα κέρδη από αναβαθμίσεις συγκριτικά με άλλες ομάδες.

«Όχι, δεν πιστεύω κάτι τέτοιο. Μπορεί στον επόμενο αγώνα να εκμεταλλευτούμε περισσότερο το πακέτο μας. Αυτό συνέβαινε πολλές φορές την περασμένη χρονιά. Μια ομάδα έφερνε αναβαθμίσεις και στο δεύτερο αγώνα κατάφερνε να ξεκλειδώσει απόδοση. Αυτό θα ισχύει μέχρι και το τέλος της φετινής χρονιάς. Επίσης τα πακέτα αναβαθμίσεων είναι μικρότερα σε σχέση με δύο χρόνια πριν», απάντησε ο Γάλλος.

Η Ferrari έχει πολλά ερωτήματα να απαντήσει στο Grand Prix Αυστρίας το τριήμερο 28-30 Ιουνίου.

