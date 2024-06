Εμφανώς δυσαρεστημένος από την απόδοση της ομάδας του είναι ο Ισπανός οδηγός και την καλεί άμεσα σε βελτιώσεις πριν χαθεί η σεζόν.

Από το κακό στο χειρότερο εξελίσσεται η φετινή αγωνιστική σεζόν της Aston Martin. Παρά το θετικό ξεκίνημα, η AMR24 έχει μετατραπεί σε ένα πολύ δύστροπο μονοθέσιο ενώ παράλληλα καμία αναβάθμιση δεν έχει λειτουργήσει θετικά.

Πλέον η ομάδα του Σίλβερστον δεν μπορεί να παλέψει για βαθμούς ενώ κατά την παρουσίαση του φετινού της μονοθεσίου είχε θέσει ως στόχο να κερδίσει τη Red Bull Racing. Με την αγωνιστική παρακμή να μην έχει τελειωμό, ο Φερνάντο Αλόνσο, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός πως η Aston Martin έχει πέσει πολύ πίσω σε δυναμική.

«Είμαι απογοητευμένος γιατί δεν σκοράραμε βαθμούς. Δεν αξίζαμε να πάρουμε βαθμούς γιατί δεν είχαμε ρυθμό όλο το τριήμερο. Ο αγώνας ήταν τρομερά δύσκολος. Όταν γλιστράς τόσο πολύ στην πίστα σκοτώνεις τα ελαστικά. Οπότε σαν οδηγός έχεις δύο σοβαρά προβλήματα. Το ένα είναι η έλλειψη ρυθμό και το άλλο η φθορά των ελαστικών. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας. Πρέπει να βελτιωθούμε, για εμάς», ανέφερε ο Ισπανός μετά το τέλος του GP Ισπανίας.

