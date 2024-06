Αν μία μάχη ξεχώρισε στον αγώνα της Formula 1 στη Βαρκελώνη, ήταν αυτή ανάμεσα σε δύο Βρετανούς οδηγούς.

Στον 35ο γύρο του Grand Prix Ισπανίας, γίναμε μάρτυρες μιας από τις καλύτερες μάχες της φετινής αγωνιστικής σεζόν της Formula 1. O Λάντο Νόρις επιτέθηκε από την εξωτερική στον Τζορτζ Ράσελ στη στροφή 1 για τη 2η θέση, με τον οδηγό της Mercedes να αμύνεται.

Όμως ο Ράσελ δεν είχε καλή έξοδο από τη στροφή 1 και ο Νόρις κατάφερε με απότομη αλλαγή γραμμής να βρεθεί δίπλα του. Ο οδηγός της Mercedes δεν παράτησε τη μάχη και πέρασε στην αντεπίθεση. Μέχρι τη στροφή 6 οι δύο οδηγοί ήταν δίπλα-δίπλα στην πίστα. Ωστόσο ο Νόρις είχε την εσωτερική για την κλειστή στροφή 7 και πέρασε δεύτερος.

Δείτε παρακάτω την εντυπωσιακή μονομαχία ανάμεσα σε δύο πολύ ταλαντούχους οδηγούς.

Half a lap, wheel to wheel 😱



Box office entertainment from Lando and George! 🍿#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/waADJJL1fV June 23, 2024

Δεν ήταν όμως η μοναδική ωραία μονομαχία. Ο Λιούις Χάμιλτον προσέφερε θέαμα με δύο εντυπωσιακά προσπεράσματα επί των Κάρλος Σάινθ και Τζορτζ Ράσελ.

The moment Lewis earned a return to the podium 🏆#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/l97M0zfzZy — Formula 1 (@F1) June 23, 2024

Φωτογραφίες: F1/X