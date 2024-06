O 24χρονος οδηγός της McLaren σημείωσε τη δεύτερη pole position της καριέρας του στη Formula 1.

Από την πρώτη θέση του grid θα εκκινήσει στο Grand Prix Ισπανίας (την Κυριακή στις 4 μ.μ., ώρα Ελλάδας), ο Λάντο Νόρις. Ο 24χρονος Βρετανός σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές και πήρε τη δεύτερη pole position του στη Formula 1. Η προηγούμενη ήταν το 2021 στη Ρωσία.

«Πάνω - κάτω ήταν ένας τέλειος γύρος. Όταν βρίσκεται σε έναν καλό γύρο ενθουσιάζεσαι. Όλα πήγαν τέλεια στο τέλος. Ήταν μία αμφίρροπη μάχη. Είναι η καλύτερή μου pole, δεν έχω βέβαια πολλές. Όλο το διήμερο μέχρι τώρα ήμασταν κοντά στην κορυφή. Οι υποστηρικτές μου εδώ είναι φανταστικοί, ένα μεγάλο "ευχαριστώ" σε όλους», δήλωσε ο Νόρις μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών.

Σε ερώτηση του Μαρκ Ζενέ σχετικά με το πού αποδίδει την ταχύτητα της McLaren αυτές τις δύο μέρες στη Βαρκελώνη, ο Νόρις απάντησε: «Δεν είναι μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, είμαστε γρήγοροι τους τελευταίους δύο μήνες. Από το Μαϊάμι και μετά είμαστε αρκετά δυνατοί. Έχουμε χάσει pole position επειδή δεν κάναμε τον τέλειο γύρο, σήμερα όμως τα καταφέραμε. Ο Φερστάπεν και η Red Bull Racing έδειχναν λίγο πιο γρήγοροι από εμάς, όμως κάναμε ορισμένες αλλαγές πριν την τελευταία προσπάθεια. Υπήρχαν κάποια σημεία που μπορούσαμε να βελτιωθούμε».

LANDO ON POLE!!! 🤩



STUNNING LAP IN SPAIN! @LandoNorris takes P1 in quali! 👏#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/ZoOSb2akX8