O Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα της Βαρκελώνης.

Η μέρα των κατατακτήριων δοκιμών στο Grand Prix Ισπανίας έφτασε. Ο δέκατος αγώνας της φετινής σεζόν της Formula 1 αναμένεται συναρπαστικός κι έπειτα από την τελευταία ώρα ελεύθερων δοκιμών μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως οι προβλέψεις είναι απαγορευτικές.

Ταχύτερος οδηγός στο FP3 ήταν ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari. O Ισπανός οδηγός με τη μαλακή γόμα στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας σημείωσε το 1:13,013 και πήρε την πρώτη θέση πριν τη μάχη της pole position. Δεύτερος ήταν ο Λάντο Νόρις ο οποίος ήταν μόλις 30 χιλιοστά του δευτερολέπτου μακριά από τον άλλοτε teammate του στη McLaren και είναι επίσης φαβορί για την πρώτη θέση στις κατατακτήριες δοκιμές.

Smooooooth lap from Carlos! 🌶️ The home favourite sparks a cheer in the stands by setting a new fastest time 👊

Στην 3η θέση της κατάταξης ακολούθησε ο Σαρλ Λεκλέρ με τη δεύτερη SF-24, o οποίος ήταν 7 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Νόρις. Στο ίδιο δέκατο του δευτερολέπτου με τον Σάινθ ήταν και ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος ήταν 0,074 δλ μακριά από την κορυφή. Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG ήταν στην 5η θέση, μόλις ένα δέκατο μακριά από τον ταχύτερο χρόνο. Αυτό μας δείχνει πως έχουμε μάχη ανάμεσα σε τέσσερις ομάδες αργότερα στη μάχη της pole position.

O Λιούις Χάμιλτον αν δεν είχε χάσει σημαντικό χρόνο στον τελευταίο τομέα της πίστας θα ήταν εντός της πρώτης τριάδας και όχι στην 6η θέση στο FP3. Στην 7η θέση ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ ενώ την πρώτη 10άδα έκλεισαν οι Άλεξ Άλμπον με Williams, Φερνάντο Αλόνσο με Aston Martin και Όσκαρ Πιάστρι με McLaren.

Well this escalated quickly 👀🍿



Leclerc and Norris make contact as the Ferrari passes late in the session.#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/NOx3kaaWia