Ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στη Βαρκελώνη.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Ισπανίας, το δέκατο αγώνα της φετινής αγωνιστικής σεζόν της Formula 1, με το FP2 στην πίστα της Βαρκελώνης. Στη διαδικασία των 60 λεπτών είδαμε ομάδες και οδηγούς να συνεχίζουν το πρόγραμμά τους και να πραγματοποιούν προσομοιώσεις κατατακτηρίων και αγώνα.

Ταχύτερος οδηγός μετά το τέλος του FP2 ήταν ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG. O Βρετανός οδηγός με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:13,264 και πήρε την πρώτη θέση στη διαδικασία με τον καλύτερο χρόνο της ημέρας. Στη δεύτερη θέση ήταν ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari ο οποίος ήταν μόλις 22 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Τρίτος ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing, ο οποίος ήταν επίσης σε εξαιρετικό ρυθμό και 55 χιλιοστά του δευτερολέπτου μακριά από την κορυφή.

Στην 4η θέση συναντάμε τον Πιέρ Γκασλί με την Alpine, o οποίος ήταν εντυπωσιακός και η έκπληξη της ημέρας. Στην 5η θέση μόλις ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος δεν είχε καθόλου εύκολη ημέρα και υπέφερε από υποστροφή. Η διαφορά του από την κορυφή ήταν στα 0,240 δλ. Με βάση την παραπάνω κατάταξη, στις πέντε πρώτες θέσεις συναντάμε πέντε διαφορετικές ομάδες.

Στην 6η θέση ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ ο οποίος δεν ήταν άνετος πίσω από το τιμόνι της SF-24 και πίσω του είχε τους Όσκαρ Πιάστρι, Τζορτζ Ράσελ, Έστεμπαν Οκόν και Βάλτερι Μπότας, οι οποίοι έκλεισαν την πρώτη 10άδα. Μετά την πρώτη ημέρα δοκιμών, οι πρώτοι 16 οδηγοί έχουν διαφορά μικρότερη του ενός δευτερολέπτου.

Κακή ημέρα είχε ο Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος δεν είχε καθόλου καλό ρυθμό και ήταν μόλις στη 13η θέση. Σε «ρηχά νερά» κινήθηκε και η Aston Martin, με τον Φερνάντο Αλόνσο να είναι μόλις 14ος και τον Λανς Στρολ να είναι μόλις 18ος.

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο με την τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών στις 13:30 ώρα Ελλάδος. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 16:40 για τη μάχη της pole position που θα ξεκινήσει στις 17:00 ώρα Ελλάδος.

