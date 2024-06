Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing φαίνεται πως αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα αξιοπιστίας στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1.

To Grand Prix Ισπανίας δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τον Μαξ Φερστάπεν. Πριν ο Ολλανδός οδηγός βγει για πρώτη φορά στην πίστα της Βαρκελώνης, οι μηχανικοί της Red Bull Racing άλλαξαν εξαρτήματα στο μονοθέσιο του παγκόσμιου πρωταθλητή.

Ο Φερστάπεν στην Ισπανία θα έχει την τέταρτη διαφορετική μονάδα ισχύος του στο 2024 και αυτό σημαίνει πως έφτασε στο ανώτατο όριο που προβλέπουν οι κανονισμοί. Ορισμένα παλαιότερα εξαρτήματα θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της σεζόν όμως αυτό δεν θα είναι αρκετό.

