Η γερμανική ομάδα της Formula 1 ανεβαίνει συνεχώς αγωνιστικά και αυτό το αναγνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό πλέον οι αντίπαλοί της.

Στα τελευταία Grand Prix τη μεγαλύτερη αγωνιστική άνοδο έχει κάνει αναμφίβολα η Mercedes-AMG. H γερμανική ομάδα πάλευε μέχρι πρότινος για να μπει στις πέντε πρώτες θέσεις, ωστόσο από το Grand Prix Μονακό όλα άλλαξαν.

Η W15 E-Performance έχει αναβαθμιστεί σημαντικά στους τελευταίους αγώνες και τα χρονόμετρα επιβεβαιώνουν την πρόοδο της γερμανικής ομάδας. Στο Grand Prix Καναδά ο Τζορτζ Ράσελ κατάφερε να πάρει την pole position στις κατατακτήριες ενώ στον αγώνα μαζί με τον Λιούις Χάμιλτον τερμάτισαν στις θέσεις 3 και 4 στα αποτελέσματα.

Η βελτίωση της Mercedes είναι πλέον αντιληπτή στις κορυφαίες ομάδες του grid και αυτό τους προκαλεί ανησυχία. Όπως παραδέχθηκε ο επικεφαλής της McLaren Racing, Αντρέα Στέλα, η γερμανική ομάδα είναι πλέον μια υπολογίσιμη δύναμη

