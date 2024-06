Η βρετανική ομάδα πραγματοποιεί μια μέτρια σεζόν στη Formula 1 και σε κάθε αγωνιστικό τριήμερο ανακαλύπτει το ένα πρόβλημα μετά το άλλο.

Έπειτα από ένα πολλά υποσχόμενο 2023 η Aston Martin F1 ξεκίνησε τη φετινή αγωνιστική σεζόν της Formula 1 με πολλές προσδοκίες. Η βρετανική ομάδα έθεσε ως στόχο να κερδίσει τη Red Bull Racing και μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να εκπληρώσει τις υποσχέσεις της.

Μετά από εννέα αγώνες στο φετινό πρωτάθλημα η Aston Martin είναι στην 5η θέση στους κατασκευαστές με μόλις 58 βαθμούς. Σε αντίθεση μάλιστα με το 2023 φέτος δεν έχει κατακτήσει ούτε ένα βάθρο παρά το γεγονός πως έχει παρουσιάσει τις περισσότερες αναβαθμίσεις από κάθε άλλη ομάδα.

Για τις φετινές δυσκολίες της Aston Martin αναφέρθηκε ο επικεφαλής της, Μάικ Κρακ, ο οποίος μίλησε για νέες αναβαθμίσεις που έρχονται σύντομα: «Το μονοθέσιο είναι πολύ δύσκολο στην οδήγηση και αυτό δεν έχουμε καταφέρει να το διορθώσουμε μέχρι τώρα. Χρειαζόμαστε ένα πιο φιλικό μονοθέσιο το οποίο είναι πιο εύκολο να αντλήσουμε τη μέγιστη δυναμική του. Πρέπει να δώσουμε αυτοπεποίθηση στους οδηγούς μας. Είχαμε κάτι ανάλογο στο παρελθόν αλλά ήταν πιο εύκολο να το αντιμετωπίσουν οι οδηγοί. Εάν ένας οδηγός δεν έχει αυτοπεποίθηση, τότε δεν μπορεί να οδηγήσει στο όριο. Ως αποτέλεσμα είναι εκτεθειμένος λόγω των μικρών διαφορών που υπάρχουν σήμερα ανάμεσα στα μονοθέσια και ξεκινάει τον αγώνα αρκετά πίσω. Πρέπει να φτιάξουμε τα προβλήματά μας. Θα είμαι πολύ περίεργος αν σας πω σε δύο αγώνες πως έχουμε λύσει τα προβλήματά μας. Δουλεύουμε πάνω στην επίλυση των προβλημάτων μας και θα φέρουμε σύντομα βελτιώσεις».

