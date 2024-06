Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG αποκαλύπτει έναν παράγοντα που επηρέασε σημαντικά την απόδοσή του στον αγώνα του Καναδά.

Η Mercedes-AMG εμφανίστηκε στο Grand Prix Καναδά, το ένατο αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 στο 2024, με ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο. Η γερμανική ομάδα έχει βελτιώσει σημαντικά την W15 E-Performance η οποία δείχνει πιο ανταγωνιστική από ποτέ.

Στο σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ πήρε την πρώτη της φετινή pole position δια χειρός Τζορτζ Ράσελ, ενώ στο Grand Prix είδε τους οδηγούς της να τερματίζουν στις θέσεις 3 και 4. Ο Λιούις Χάμιλτον μπορεί να πήρε το καλύτερο φετινό του αποτέλεσμα όμως ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένος από την επίδοσή του.

#F1 – Three places up in the race and the fastest lap for the extra point: Good drive, @lewishamilton. 📈🙌 #CanadianGP #WeLivePerformance #WorldsFastestFamily pic.twitter.com/lQcs0Vsnzc