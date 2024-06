Ποιοι και πόσοι είναι οι οδηγοί που θα αγωνιστούν στο θρυλικό αγώνα στη Γαλλία και έχουν κάνει το πέρασμά τους από τη Formula 1; Ακολουθεί η απάντηση.

Στο μηχανοκίνητο αθλητισμό δεν υπάρχει μόνο η Formula 1 και οι υποκατηγορίες της. Ο κόσμος του motorsport έχει πολλά πρόσωπα και ένα από αυτά είναι οι αγώνες αντοχής. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε αύξηση στη δημοτικότητα του WEC (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής) και παράλληλα την είσοδο ολοένα και περισσότερων κατασκευαστών αυτοκινήτων.

Στο WEC περιλαμβάνονται και οι 24 Ώρες Λε Μαν, ο διασημότερος ίσως αγώνας το μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο φετινός είναι προγραμματισμένος για τις 15-16 Ιουνίου και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα αυτή την εβδομάδα στη γαλλική πόλη.

Look no further. The golden era of sportscar racing is in Le Mans. 🤩



Which Hypercar manufacturer are you backing? #WEC #LeMans24 @24hoursoflemans pic.twitter.com/JS863uQeyh — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 9, 2024

Ο θρυλικός αγώνας στο Σαρτ είναι όνειρο πολλών οδηγών ακόμα και αυτών που αγωνίζονται στη Formula 1. Δεν είναι τυχαίο πως πριν από μερικές δεκαετίες βλέπαμε οδηγούς που είχαν ρόλο οδηγού στην F1 να παίρνουν μέρος και στο Λε Μαν. Τελευταία φορά που συνέβη αυτό ήταν το 2018 όταν ο Φερνάντο Αλόνσο αγωνίστηκε με την Toyota.

Φέτος στις 24 Ώρες Λε Μαν αναμένεται να δούμε συνολικά 16 πρώην οδηγούς της Formula 1. Αυτός που ξεχωρίζει είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2009, Τζένσον Μπάτον, ο οποίος θα πάρει μέρος με τη #38 Porsche 963 της Jota Sport στην κατηγορία Hypercar.

2009 Formula One World Champion Jenson Button, who drove the Chevrolet Camaro ZL1 last year, is back at the 24 Hours of Le Mans with Hertz Team JOTA! 🇬🇧 The Briton takes the wheel of the #38 Porsche 963.



Where do you see his car finishing this June? Let us know in the comments! pic.twitter.com/fyB4uEJ5hc May 25, 2024

Δεν είναι όμως το μοναδικό μεγάλο όνομα. Ο πολυπρωταθλητής και 4 φορές νικητής στο Λε Μαν Σεμπαστιέν Μπουεμί αγωνίζεται με την Toyota, στην οποία βρίσκονται επίσης οι Καμούι Κομπαγιάσι, Μπρέντον Χάρτλεϊ και Νικ Ντε Βρις, οι οποίοι έχουν επίσης παρελθόν στη Formula 1.

We just had the “pesage” here in Le Mans for the @24hoursoflemans . We are now ready for the test day tomorrow . pic.twitter.com/AXu8gACOZZ — Sébastien Buemi (@Sebastien_buemi) June 8, 2024

Στη Ferrari αγωνίζεται ο πρώην οδηγός της Alfa Romeo-Sauber, Αντόνιο Τζοβινάτσι και ο πρώην οδηγός των BMW, Renault και Williams, Ρόμπερτ Κουμπίτσα.

Ο Μικ Σουμάχερ, γιος του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1, Μίκαελ Σουμάχερ, θα πάρει μέρος με την Alpine, ενώ οι Ρομέν Γκροζάν και Ντανιίλ Κβιάτ βρίσκονται στη σύνθεση οδηγών της Lamborghini. Στην Peugeot συναντάμε τρεις πρώην οδηγούς της F1. Αυτοί είναι οι: Ζαν Ερίκ Βεργνιέ (Toro Rosso), Στόφελ Βαντόρν (McLaren) και Πολ ντι Ρέστα (Force India).

Η Cadillac έχει δύο πρώην οδηγούς της F1 με τον Σεμπατιέν Μπουρντέ να είναι ο μεγάλος της αστέρας, ενώ ο δεύτερος είναι ο Τζακ Έιτκεν, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε έναν αγώνα με τη Williams. Ο τελευταίος οδηγός της λίστας είναι ο Ουίλ Στίβενς, ο οποίος θα αγωνιστεί με την Porsche. Όλοι οι παραπάνω οδηγοί βρίσκονται στην κατηγορία Hypercar και έπειτα από μάχες σε πίστες της F1 θα κοντραριστούν και στο Λε Μαν.

J-10.

Le 15 juin prochain, le départ des @24hoursoflemans 2024 sera donné. Le team officiel @PorscheRaces engagera 3 Porsche 963 aux côtés des teams clients @ProtonRacing et @JotaSport. ⏱️ pic.twitter.com/8MVGhRFCZz — Porsche France (@Porsche_France) June 5, 2024

Φωτογραφίες: Porsche media/Toyota