Ο μεγαλύτερος αγώνας του μηχανοκίνητου αθλητισμού επιστρέφει και γίνεται το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τη δράση να διαρκεί όλη την εβδομάδα.

Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Βρισκόμαστε στην εβδομάδα του αγώνα για τις 24 Ώρες Λε Μαν. Ο τέταρτος αγώνας του WEC για το 2024 είναι προ των πυλών και όλος ο κόσμος του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα στρέψει το βλέμμα του στην πίστα του Σαρτ στη βορειοδυτική Γαλλία από τις 12 έως τις 16 Ιουνίου. Φέτος συμπληρώνονται 101 χρόνια από τον πρώτο αγώνα στο Λε Μαν, ενώ είναι 92ος που θα πραγματοποιηθεί.

Η εμβληματική διαδρομή του Σαρτ στο Λε Μαν της Γαλλίας έχει αλλάξει σημαντικά στα 101 χρόνια ιστορίας του. Στη σημερινή της μορφή η πίστα, που περιλαμβάνει και κομμάτια από δημόσιους δρόμους, έχει μήκος 13.626 μέτρα και αποτελείται από 38 ξεχωριστές στροφές. Κάθε σημείο της πίστας έχει τη δική του ιστορία. Από το σικέιν Dunlop στην Τέρτε Ρουζ, τις ατελείωτες ευθείες της Μουλσάν, την πάντα δύσκολη στροφή της Ινδιανάπολης, τα μοναδικά «Porsche Curves» και το σικέιν της Ford. Όλα τα παραπάνω συντελούν την απόλυτη πρόκληση για οδηγούς και μηχανές.

