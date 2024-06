Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του Μόντρεαλ για το ένατο Grand Prix της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Λίγες στιγμές απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Καναδά. Ο ένατος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου μας έδωσαν μια ιδέα του τι να περιμένουμε σήμερα. Όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά στο Μόντρεαλ, με τον καιρό να αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο.

Από θέση ισχύος θα εκκινήσει ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. O Βρετανός πήρε τη δεύτερη pole position της καριέρας του με έναν άκρως ανατρεπτικό τρόπο και σήμερα θέλει να ανέβει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου. Δίπλα του θα έχει τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός σημείωσε τον ίδιο χρόνο με τον Ράσελ κάτι το οποίο συνέβη για δεύτερη φορά στην ιστορία της Formula 1.

It was in this moment that George unlocked a new level of Britishness 😂 #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/Pj0Sf5rwv5

Πίσω τους βρίσκονται οι οδηγοί της McLaren Racing, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι. Οι οδηγοί της βρετανικής ομάδας θέλουν να μπουν στο παιχνίδι της νίκης και θα κάνουν τα πάντα για να την κατακτήσουν πίσω από το τιμόνι της πανίσχυρης MCL38. Ακολουθούν οι Ντάνιελ Ρικάρντο με RB και Φερνάντο Αλόνσο με Aston Martin, οι οποίοι ψάχνουν την επιστροφή στα καλά αποτελέσματα.

Right to the limit - and maybe a smidge over 😅🤏



But full credit to Lance Stroll on a first Q3 appearance at his home race! 🇨🇦#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/S9JITplfoR