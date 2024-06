Ας θυμηθούμε την πρώτη φορά που η pole position αγώνα της Formula 1 κρίθηκε στην... ισοβαθμία.

Οι κατατακτήριες δοκιμές στο φετινό Grand Prix Καναδά θα μείνουν στην ιστορία για τον ακριβώς ίδιο χρόνο που σημείωσαν ο Τζορτζ Ράσελ και ο Μαξ Φερστάπεν (1:12.000), με την pole position να πηγαίνει στον Βρετανό καθώς σημείωσε το γύρο νωρίτερα στο Q3 από τον Ολλανδό.

Η πρώτη φορά από είχε συμβεί κάτι ανάλογο (από τότε που η χρονομέτρηση γίνεται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου), ήταν το 1997 στην πίστα της Χερέθ, για το Ευρωπαϊκό Grand Prix. Τότε ο Ζακ Βιλνέβ (Williams-Renault), ο Μίκαελ Σουμάχερ (Ferrari) και ο Χάιντς-Χάραλντ Φρέντσεν (Williams-Renault) είχαν σημειώσει ακριβώς τον ίδιο χρόνο: 1:21.072. Κάνοντας τον Φρανκ Γουίλιαμς να χαμογελάει.

H Formula 1 ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βίντεο από εκείνη τη διαδικασία.

