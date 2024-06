Έξω φρενών ήταν ο Μονεγάσκος οδηγός με την απόδοση της Scuderia Ferrari στις κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1 στον Καναδά.

Έπειτα από τη νίκη του στο Grand Prix Μονακό θα περίμενε κανείς πως ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Scuderia Ferrari θα άλλαζαν προς το καλύτερο τη σεζόν τους. Όμως η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική, καθώς στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Καναδά, κανένα κόκκινο μονοθέσιο δεν πέρασε στο Q3.

O Λεκλέρ θα εκκινήσει τον αγώνα από την 11η θέση, ενώ ο Κάρλος Σάινθ θα είναι δίπλα του 12ος. Ο Μονεγάσκος μετά τον αποκλεισμό του από το Q2 ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένος με το αποτέλεσμα που πήρε το Σάββατο στο Μόντρεαλ: «Πρέπει να δω τα δεδομένα, όμως κάθε φορά που κάναμε κάποιον γύρο ήμασταν μεταξύ των θέσεων 6 και 8. Είναι πολύ εκνευρισμένος. Κάναμε το γρήγορο γύρο μας στο ξεκίνημα του Q2 και όχι την τελευταία στιγμή. Αυτό δεν ήταν καθόλου θετικό. Το αποτέλεσμα όμως είναι πως δεν είμαστε γρήγοροι».

