«Ήμασταν αργοί όλη την μέρα», είπε ο Σαρλ Λεκλέρ.

Απογοητευτική εικόνα για τη Ferrari στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Καναδά, με τον Σαρλ Λεκλέρ στην 11η θέση και τον Κάρλος Σάινθ στη 12η.

«Την... », ακούστηκε να λέει στον ασύρματο ο Λεκλέρ.

Στις πρώτες δηλώσεις του αμέσως μετά το Q2, ο Μονεγάσκος ανέφερε ότι η Ferrari ήταν αργή όλη την ημέρα και πλέον πρέπει να δει πώς θα πάρει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς στον αγώνα της Κυριακής.

Not a good Saturday for us unfortunately, that’s our Qualifying over



We’ve got a fight on our hands tomorrow.@Charles_Leclerc - P11@Carlossainz55 - P12#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/M0spzcBCpc