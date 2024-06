Πώς μπορείς να οδηγήσεις στον προσομοιωτή όταν άλλος πατάει γκάζι-φρένο με τα χέρια του;

Η Scuderia Ferrari έφθασε στο Μόντρεαλ για το Grand Prix Καναδά, τον ένατο αγώνα της φετινής σεζόν στη Formula 1. Οι δύο οδηγοί της ιταλικής ομάδας συνεργάστηκαν για ένα γρήγορο γύρο στον προσομοιωτή. Το αξιοπερίεργο είναι ότι ο Κάρλος Σάινθ είχε στα χέρια του το τιμόνι και έδινε οδηγίες στον Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος χειριζόταν γκάζι-φρένο με τα χέρια!

Μπορεί να αποδώσει αυτή η συνεργασία; Πατήστε play στο ακόλουθο βίντεο και θα μάθετε.

“When I say flat out, I say flat out.” 😆



With @Charles_Leclerc on the brakes and @CarlosSainz55 steering, the boys take a lap around the Canada circuit 🇨🇦#CanadaGP #F1 pic.twitter.com/2UxZaHZDlc