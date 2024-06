Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφει αυτό το τριήμερο με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να κατευθύνεται στο Μόντρεαλ του Καναδά.

Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφει με το Grand Prix Καναδά το τριήμερο 7-9 Ιουνίου. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ ταξιδεύει στο Μόντρεαλ, μία παραδοσιακή πίστα του προγράμματος που λατρεύουν οδηγοί και θεατές. Φέτος, ο Καναδάς φιλοξενεί τον ένατο αγώνα της σεζόν.

Ο Καναδάς έχει φιλοξενεί αγώνες από τη δεκαετία του ’60 και το σιρκουί πόλης του Ζιλ Βιλνέβ εντάχθηκε στο πρόγραμμα της Formula 1 το 1978, με τον Καναδό να είναι ο πρώτος νικητής. Τότε η διαδρομή είχε την ονομασία Ιλ Νοτρ-Νταμ. Πρόκειται για μία από τις αγαπημένες των οδηγών και ο βαθμός δυσκολίας της είναι υψηλός.

Στη σημερινή της μορφή, η διαδρομή έχει μήκος 4.361 μέτρα και αποτελείται από 14 στροφές. Λόγω των μεγάλων ευθειών οι οδηγοί αναμένεται να δώσουν φοβερές μάχες στο Grand Prix της Κυριακής διάρκειας 70 γύρων. Τις περισσότερες νίκες στο σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ έχουν οι Λιούις Χάμιλτον και Μίκαελ Σουμάχερ με 7 στο σύνολο. Νικητής το 2023 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής είδε τη διαφορά του στο πρωτάθλημα οδηγών να ροκανίζεται σημαντικά στο Grand Prix Μονακό. Ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε τη νίκη ενώ τόσο η McLaren Racing όσο και η Mercedes-AMG ήταν ταχύτερες των «ταύρων». Η αγωνιστική βελτίωση των τριών αντιπάλων της RBR εκθέτουν σημαντικά τις αδυναμίες της RB20 του Φερστάπεν και μένει να δούμε αν θα συνεχίσει να χάνει βαθμούς.

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C5 (μαλακή), C4 (μεσαία) και C3 (σκληρή) γόμες ελαστικών. Πρόκειται για τις πιο μαλακές γόμες στην γκάμα της ιταλικής φίρμας και δεν αποκλείεται να δούμε δύο στάσεις στα pits για αλλαγές ελαστικών. Το μικρού μήκους pit-lane ενδέχεται να βοηθήσει σε αυτό.

To GP Καναδά θα μεταδοθεί ζωντανά από το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του ένατου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης τα LIVE σε κατατακτήριες δοκιμές και GP της Κυριακής.

Πρόγραμμα Grand Prix Μονακό σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 7 Ιουνίου

20:30-21:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 8 Ιουνίου

00:00-01:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών (Βράδυ Παρασκευής)

19:30-20:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

23:00-00:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE)

Κυριακή 9 Ιουνίου

21:00 – Αγώνας (LIVE)

Ακούστε το νέο podcast του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα και Στάθη Κοκκορόγιαννη να αναλύουν όλα όσα έγιναν στο Grand Prix Μονακό της Formula 1 και όχι μόνο.

