H αυστριακή ομάδα δεν επαναπαύεται ποτέ και συνεχίζει αδιάκοπα την ταυτόχρονη εξέλιξη τριών μονοθεσίων εντός του εργοστασίου της.

Η Red Bull Racing διανύει την 20η σεζόν της στη Formula 1. Μέσα σε αυτά τα χρόνια έχει εξελιχθεί σε ένα... μεγαθήριο του σπορ και παράδειγμα για όλες τις ιδιωτικές ομάδες που ξεκινούν από το μηδέν το ταξίδι τους στο μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί δίχως κάποια άλλη ομάδα να μπορεί να τη σταματήσει. Ο Μαξ Φερστάπεν γράφει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και φέτος διεκδικεί τον τέταρτο συνεχόμενο τίτλο του.

Έχοντας χτίσει μια πανίσχυρη ομάδα εντός κι εκτός πίστας, η Red Bull Racing προσπαθεί με κάθε τρόπο να διατηρηθεί στην κορυφή της F1. O τεχνικός διευθυντής των «ταύρων», Πιέρ Βασέ, παραδέχθηκε πως η ομάδα του στο Μίλτον Κινς δεν εργάζεται μόνο στην εξέλιξη ενός μονοθεσίου: «Το τεχνικό επιτελείο έχει επικεντρωθεί σε τεράστιο βαθμό στην εξέλιξη του μονοθεσίου μας και τη βελτίωση της απόδοσής του. Έχουμε τρία μονοθέσια στο εργοστάσιο στα οποία εργαζόμαστε. Το ένα είναι το φετινό, το άλλο είναι του 2025 και το τρίτο είναι του 2026 όταν θα έχουμε μεγάλες αλλαγές. Ο Νιούι φεύγει και για να είμαι ειλικρινής εμείς ασχολούμαστε μόνο με την ομάδα μας».

Milestone in Montréal 💯



The 2023 Canadian GP delivered our 100th race win 🏆🙌#F1 || #CanadianGP pic.twitter.com/Tp84X8c7XQ