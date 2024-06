Σαν Σήμερα: Η πρώτη φορά που ο Προστ φοβήθηκε τον Σένα (vid)

Διαβάστε παρακάτω τα πιο σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σαν σήμερα, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

H νέα εβδομάδα ξεκινάει με ένα πλούσιο περιεχόμενο αναδρομής στο παρελθόν και των γεγονότων του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Στη Formula 1, θα μάθουμε τι έγινε σε τρεις συναρπαστικούς αγώνες στο Πριγκιπάτο του Μονακό. Στο MotoGP κάνουμε ταξίδι από την Ισπανία στην Ιταλία με αγώνες σε Μουτζέλο και Καταλονία.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 3/6, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1962, ο αείμνηστος Μπρους ΜακΛάρεν πήρε μια ανέλπιστη νίκη στο Πριγκιπάτο του Μονακό, με τον Γκρέιαμ Χιλ να εγκαταλείπει από την πρωτοπορία, 8 γύρους πριν το τέλος, εξαιτίας μιας αστοχίας στον κινητήρα της BRM. Επίσης, ο Τζιμ Κλαρκ εγκατέλειψε πριν το μέσον του αγώνα με προβλήματα στο κιβώτιο ταχυτήτων, χάνοντας με τη σειρά του μια ευκαιρία να διεκδικήσει τη νίκη.

Σαν σήμερα το 1973, ο Τζάκι Στιούαρτ επικράτησε στο GP Μονακό και ισοφάρισε τις 25 νίκες του θρυλικού Τζιμ Κλαρκ στην F1. Ο Σκωτσέζος είχε αρχικά μια κακή εκκίνηση από την pole position και είχε μείνει πίσω από τους Φρανσουά Σεβέρ, Κλέι Ρεγκατσόνι και Ρόνι Πέτερσον. Ωστόσο και οι τρεις έπεσαν θύματα είτε οδηγικών λαθών, είτε προβλημάτων αξιοπιστίας, προβιβάζοντας έτσι τον Στιούαρτ στην κορυφή της κατάταξης. Ο πρωταθλητής Έμερσον Φιτιπάλντι, τον καταδίωξε για πολλούς γύρους και τελικά τερμάτισε μόλις 1,3 δευτερόλεπτα πίσω, ενώ ο Πέτερσον έκλεισε το βάθρο.

Σαν σήμερα το 1984, το βροχερό GP Μονακό προσέφερε έναν από τους πιο αξιομνημόνευτους αγώνες στην F1. Ο νεαρός Άιρτον Σένα και η αδύναμη ομάδα της Toleman στερήθηκαν μια ιστορική παρθενική νίκη, διότι οι καιρικές συνθήκες κρίθηκαν πολύ επικίνδυνες και οδήγησαν σε πρόωρη ολοκλήρωση του αγώνα, με την αμφιλεγόμενη αυτή απόφαση να λαμβάνεται από τον αγωνοδίκη Τζάκι Ιξ. Ο Σένα όδευε προς μια μεγαλειώδη προσπέραση στον επικεφαλής, Αλέν Προστ, με την οριστική διακοπή να δίνει τη νίκη στον Γάλλο. Το βάθρο έκλεισε από τον Ρενέ Αρνού και τέταρτος τερμάτισε ο Στεφάν Μπελόφ. Μάλιστα, σε μια επίδοση που έχει αδίκως ξεγραφτεί, ο ανερχόμενος Γερμανός της Tyrrell ίσως και να προσπερνούσε τους πρωτοπόρους με τον ρυθμό που είχε αν δεν έπεφτε η καρό σημαία.

Σαν σήμερα το 2001, η ομάδα Honda Pons έκανε το 1-2 στην πίστα του Μουτζέλο, με τους Άλεξ Μπάρος και Λόρις Καπιρόσι να επικρατούν στο GP Ιταλίας για την μεγάλη κατηγορία 500cc του παλιού MotoGP.

Σαν σήμερα το 2007, ο Βαλεντίνο Ρόσι σημείωσε την έκτη συνεχόμενη νίκη του στο Μουτζέλο και μείωσε έτσι τη διαφορά του από τον τότε επικεφαλής στη βαθμολογία, Κέισι Στόνερ. Ο «Γιατρός» είχε κάνει μέτρια εκκίνηση αλλά βρέθηκε στην πρωτοπορία από τον 8ο γύρο κι έκτοτε δεν κοίταξε πίσω, ξεπερνώντας τον νεαρό Νάνι Πεντρόσα που είχε ηγηθεί στο πρώτο σκέλος του αγώνα. Τρίτος ήταν ο Άλεξ Μπάρος, στο τελευταίο του βάθρο στην πλούσια καριέρα του.

💪 @ValeYellow46 was unbeatable at Mugello between 2002 and 2008 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆



Enjoy some of his best #ItalianGP wins and tell us which is your favourite! 🇮🇹 pic.twitter.com/lpJBFEFFyc