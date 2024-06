Ο Πέκο Μπανάια κέρδισε εμφατικά το GP Ιταλίας, με τον Ενέα Μπαστιανίνι να συμπληρώνει το ονειρικό 1-2 της εργοστασιακής Ducati μπροστά στους tifosi.

To Grand Prix Ιταλίας στην πίστα του Μουτζέλο ολοκληρώθηκε ως ένα μονόλογος του Πέκο Μπανάια και της εργοστασιακής ομάδας της Ducati. Ο Μπανάια ήταν απόλυτος κυρίαρχος του αγώνα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και πήρε μια πολύ σημαντική νίκη, που αλλάζει τις ισορροπίες για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ο Ενέα Μπαστιανίνι με εκπληκτικό τρόπο στους δύο τελευταίους γύρους ανέβηκε από την 4η στη 2η θέση και συμπλήρωσε το 1-2 για την Ducati Lenovo ενώ ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati πήρε την 3η θέση του αγώνα και του βάθρου.

Τα σύννεφα διαλύθηκαν πάνω από το Μουτζέλο και οι αναβάτες πήραν τις θέσεις τους στο grid, που ήταν με δύο τρόπους διαφορετικό από εκείνο του Σαββάτου στο Σπριντ. Πρώτον και κυριότερο, ο Πέκο Μπανάια λόγω της ποινής που πήρε την Παρασκευή ξεκίνησε από την πέμπτη θέση αντί για τη δεύτερη που είχε καταταχθεί. Δεύτερον, οι εργοστασιακές Ducati Lenovo δεν ήταν κατακόκκινες, όπως συνήθως, αλλά είχαν πολύ μπλε, τιμώντας τις εθνικές ομάδες της Ιταλίας, που σε όλα τα σπορ αγωνίζονται με αυτό το χρώμα, γνωστό ως Azzurro.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Χόρχε Μαρτίν ξεκίνησε καλά από την pole position αλλά μέσα στις δύο πρώτες στροφές ο Πέκο Μπανάια τον πέρασε και πήρε την πρωτοπορία στον αγώνα. Ο Ισπανός έμεινε στη 2η θέση ενώ ο Ενέα Μπαστιανίνι με την άλλη εργοστασιακή Ducati βρισκόταν στην 3η θέση. Ο Μαρκ Μάρκεθ έπεσε μία θέση πιο πίσω από αυτήν που ξεκίνησε, στην 4η, μπροστά από τον Πέδρο Ακόστα.

Ο Πέκο Μπανάια, από τη στιγμή που βρέθηκε στην κορυφή, άρχισε να ανοίγει τη διαφορά από τον Μαρτίν, ενώ όλοι οι αναβάτες ήταν προσεκτικοί να μην το παρακάνουν από το ξεκίνημα του αγώνα για να μη φθείρουν τα ελαστικά τους.

Ο Μαρτίν είχε να ανησυχεί και για τον Μπαστιανίνι, ο οποίος επίσης είχε πίσω του σε μικρή απόσταση του Μ. Μάρκεθ και Ακόστα. Ιδιαίτερα ο ρούκι της GasGas Tech3 πίεζε αρκετά τον Μάρκεθ για την 4η θέση. Ο Μορμπιντέλι ακολουθούσε στην 6η θέση, μπροστά από τον Βινιάλες της Aprilia που είχε πέσει 7ος και τους Α, Μάρκεθ, Ντι Τζιαναντόνιο και Εσπαργκαρό.

Καθώς οι αναβάτες εγκαταστάθηκαν στο ρυθμό τους, για τους επόμενους γύρους δεν έγιναν πολλές κινήσεις, καθώς όλοι περίμεναν τους τελευταίους γύρους για να συνεκτιμήσουν και την κατάσταση των ελαστικών τους. Στο μεταξύ, είχαμε και τις πρώτες εγκαταλείψεις, με τον Αουγκούστο Φερνάντεθ από βλάβη και τους Μιρ και Νακαγκάμι από πτώση.

