Ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing ήταν ο πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ιταλίας στην πίστα του Μουτζέλο σημειώνοντας την ταχύτερη επίδοση.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ιταλίας, τον έβδομο αγώνα του MotoGP στο 2024, μας προσέφεραν εντυπωσιακές μάχες και ένα νέο ρεκόρ πίστας. Στις δύο διαδικασίες είδαμε εντυπωσιακές μάχες με το χρονόμετρο, αλλά και ανατροπές.

Από την pole position θα εκκινήσει τους δύο αγώνες που ακολουθούν ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing. O Ισπανός έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα από όλους, να πηγαίνει δηλαδή πολύ γρήγορα και έθεσε νέο ρεκόρ πίστας με το 1:44,504. Στη 2η θέση βρέθηκε ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια, ο οποίος ήταν μόλις 43 χιλιοστά του δευτερολέπτου μακριά από την κορυφή. Ο Ιταλός θα εκκινήσει από τη θέση αυτή το σπριντ, όμως στο αυριανό Grand Prix θα ξεκινήσει 5ος λόγω ποινής για συμβάν στις δοκιμές της Παρασκευής.

Τρίτος ήταν ο Μάβερικ Βινιάλες της Aprilia Racing, o οποίος στη γρήγορη προσπάθειά του έμεινε πίσω από τον Μπανάια και πήρε ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Πίσω του βρέθηκε ο Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά πως θα μπορούσε αυτός να είναι στην pole position. Ένα λάθος όμως τον οδήγησε σε πτώση, όμως βρίσκεται σε καλύτερη θέση απ’ ότι στα δύο προηγούμενα Grand Prix.

Q1

Η πρώτη από τις δύο 15λεπτες διαδικασίες ξεκίνησε στην ηλιόλουστη πίστα του Μουτζέλο και πολλοί ήταν αυτοί που ήθελαν ένα από τα δύο εισιτήρια για το Q2. Τα φαβορί ήταν πολλά, ωστόσο έχουμε δει ξανά στο 2024 πως ο τίτλος αυτός δεν επιβεβαίωνεται πάντα.

Στις πρώτες προσπάθειες του Q1 πρωταγωνιστές ήταν οι Φράνκο Μορμπιντέλι και Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο, θέτοντας το ρυθμό και ανταλλάσσοντας ταχύτερα περάσματα. Εν τέλει ο Ιταλός της Pramac Racing σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στο 1:45,465 και ο συμπατριώτης του της VR46 ήταν πίσω του. Ακολούθησαν οι Ραούλ Φερνάντερ, Φάμπιο Κουαρταραρό και Μάρκο Μπετζέκι, ενώ αρκετά πίσω ήταν οι Μπραντ Μπίντερ και Τζακ Μίλερ.

Στις δεύτερες προσπάθειες κρίθηκαν όλα. Ο Ρ. Φερνάντεθ ανέβηκε στην 1η θέση με ένα ταχύτατο πέρασμα και το ρεκόρ πίστας ήταν πλέον σε κίνδυνο. Αυτός που το κατέρριψε ήταν ο Μορμπιντέλι με το 1:44,726 με 2 λεπτά για το τέλος της διαδικασίας.

Σε εκείνο το σημείο είχε πτώση ο Πολ Εσπαργκαρό κάτι που επηρέασε σημαντικά γύρους ορισμένων αναβατών. Έτσι οι Μορμπιντέλι και Ρ. Φερνάντεθ προκρίθηκαν στο Q2. Ακολούθησαν οι Μπίντερ, Ντι Τζιαναντόνιο, Κουαρταραρό, Μπετζέκι, Μιρ, Ζαρκό, Μίλερ, Α Φερνάντεθ, Πολ Εσπαργκαραρό, Σαβαντόρι, Νακαγκάμι και Μαρίνι.

Q2

Η μάχη της pole position διάρκειας 15 λεπτών ξεκίνησε στο Μουτζέλο και όλα τα μάτια ήταν στραμμένα πάνω στους τρεις πρωταγωνιστές της φετινής σεζόν. Αυτοί δεν ήταν άλλοι από τους Χόρχε Μαρτίν, Πέκο Μπανάια και Μαρκ Μάρκεθ. Ωστόσο πολλοί ήταν αυτοί που ήθελαν να τους χαλάσουν το πάρτι.

Ο Μαρτίν μπήκε με φόρα στη διαδικασία και έθεσε με το… καλημέρα νέο ρεκόρ πίστας με το 1:44,504 και πίσω του ήταν οι Μπανάια, Βινιάλες, Μ. Μάρκεθ και Μορμπιντέλι. Στο δεύτερο γύρο του ο Μπαστιανίνι ανέβηκε στην 5η θέση μπροστά από τον Ακόστα της GasGas.

O Μπανάια ακολούθησε μια διαφορετική στρατηγική από τον ανταγωνισμό και βγήκε νωρίς στην πίστα για τη δεύτερη προσπάθειά του. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν ταχύτατος, όμως έχασε πολύ χρόνο στον τελευταίο τομέα της πίστας και παρέμεινε 2ος.

Την ίδια στιγμή βγήκαν στην πίστα οι υπόλοιποι αναβάτες για τις τελευταίες τους προσπάθειες. Ο Μ. Μάρκεθ ήταν καθοδόν για νέο ρεκόρ πίστας, όμως ένα λάθος στη στροφή 10 τον έστειλε στα χαλίκια και εκτός διεκδίκησης της pole.

Η συνέχεια ήταν μη αναμενόμενη, καθώς κανένας αναβάτης δεν μπορούσε να βελτιώσει το χρόνο του, με όλους να χάνουν πολύ χρόνο στον τελευταίο τομέα της πίστας. Έτσι, ο Χόρχε Μαρτίν πήρε την pole position και το νέο ρεκόρ πίστας στο Μουτζέλο και ανέκαμψε έπειτα από μία δύσκολη Παρασκευή.

Ακολούθησαν οι Μπανάια, Βινιάλες, Μ. Μάρκεθ, Μπαστιανίνι, Μορμπιντέλι, Ακόστα, Α. Μάρκεθ, Α. Εσπαργκαρό, Ρινς, Ολιβέιρα και Ρ. Φερνάντεθ.

Ο Αγώνας Σπριντ είναι προγραμματισμένος για τις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα MotoGP, GP Ιταλίας Κατατακτήριες Δοκιμές

Φωτογραφίες: Glod & Goose/Redbullcontentpool.com