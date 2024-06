Ο Ιταλός πρωταθλητής τιμωρήθηκε με τρεις θέσεις στην εκκίνηση του GP Ιταλίας για το συμβάν με τον Άλεξ Μάρκεθ.

Ο Πέκο Μπανάια, ο παγκόσμιος πρωταθλητής MotoGP με την Ducati, τιμωρήθηκε με ποινή τριών θέσεων στο grid για το Grand Prix Ιταλίας στο Μουτζέλο, καθώς εμπόδισε τον Άλεξ Μάρκεθ κατά τη διάρκεια της χρονομετρημένης περιόδου της Παρασκευής, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αγωνοδικών.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων λεπτών της περιόδου, ο Μπανάια φάνηκε να κινείται αργά πάνω στην αγωνιστική γραμμή, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει τον Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος προσπαθούσε να βελτιώσει το χρόνο του. Ο Μάρκεθ αντέδρασε έντονα, κάνοντας χειρονομίες προς τον Μπανάια, και το περιστατικό τέθηκε άμεσα υπό διερεύνηση από τους αγωνοδίκες.

Ο Μπανάια συνέχισε να οδηγεί γρήγορα και ολοκλήρωσε την περίοδο στην πρώτη θέση, ενώ ο Μάρκεθ κατέλαβε την όγδοη θέση, εξασφαλίζοντας και οι δύο την απευθείας πρόκρισή τους στο Q2 του Σαββάτου. Ωστόσο, το βράδυ της Παρασκευής, οι αγωνοδίκες ανακοίνωσαν την απόφασή τους, επιβάλλοντας στον Μπανάια ποινή τριών θέσεων στο grid για το Grand Prix της Κυριακής λόγω της «αργής οδήγησης στη γραμμή και της διαταραχής άλλου αναβάτη στο Στροφή 12».

Tensions rising 💢



This incident between @alexmarquez73 and @PeccoBagnaia is now under investigation#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/6NEF3K0KHW