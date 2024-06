Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 μίλησε για τη μέρα που λίγο έλλειψε να χάσει τη ζωή του κάνοντας σερφ.

Από το 2007 που αγωνίζεται στη Formula 1 ο Λιούις Χάμιλτον ρισκάρει τη ζωή του κάθε φορά που μπαίνει στο μονοθέσιο. Στην πλούσια καριέρα του στο σπορ έχει ζήσει πολλές τρομακτικές στιγμές, ωστόσο ποτέ δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Αντιθέτως η πιο τρομακτική και επικίνδυνη στιγμή στη ζωή του έγινε εκτός μονοθεσίων και ο Χάμιλτον την αποκαλύπτει για πρώτη φορά. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής βρέθηκε στο Hot Ones κι ενώ έτρωγε τις vegan μπουκιές του με καυτερές σάλτσες μίλησε για την περιπέτεια που είχε στη Χαβάη ενώ έκανε σερφ με την πασίγνωστη Κέλι Σλέιτερ.

«To μεγαλύτερο ατύχημα που είχα ήταν στο Pipeline όταν έκανα σερφ με την Κέλι Σλέιτερ. Ήταν ένα κύμα ύψους 6 μέτρων και η Κέλι μου είπε πως δεν θα έβγαινα ποτέ από το κύμα αυτό. Μου είπε πως ήμουν τρελός. Ξεκίνησα να μπαίνω μέσα στο κύμα και παρασύρθηκα στην επικίνδυνη ζώνη του. Αφού έπεσα από τη σανίδα είδα τέσσερα απανωτά κύματα να έρχονται προς το μέρος μου και σκέφτηκα πως όλα τελείωσαν για εμένα. Πέταξα μακριά τη σανίδα μου, βούτηξα και πιάστηκα από έναν ύφαλο και άκουγα μέσα από το νερό το κύμα. Η σανίδα μου έσπασε στα δύο εκεί. Ανήλθα στην επιφάνεια να πάρω αέρα και βούτηξα ξανά για να πιαστώ από τον ύφαλο. Το έκανα αυτό διαδοχικά τρεις φορές. Παραλίγο να ξεμείνω από αέρα, λίγο έλλειψε να πνιγώ, αλλά κατάφερα να κολυμπήσω προς την ακτή. Έπειτα από αυτό το περιστατικό παραδέχθηκα τους σέρφερ και αυτό που κάνουν», είπε ο Χάμιλτον που σε πολλές πίστες οδηγεί στο όριο με 350 χλμ/ώρα δίνοντας μάχες με άλλους οδηγούς.

Riding the waves in the surf ranch 🌊🏄🏽🤙🏾Thank you bro @kellyslater 🙏🏾 pic.twitter.com/rBt1sIfwz7