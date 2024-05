Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG F1 συνεχίζει το... φλερτ με τον Ολλανδό παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula , αναγνωρίζοντας όμως τις δυσκολίες.

Η Mercedes-AMG F1 δεν έχει αποφασίσει ακόμα τον οδηγό ο οποίος θα διαδεχθεί τον Λιούις Χάμιλτον το 2025. Ο Βρετανός αφήνει τα «ασημί βέλη» για χάρη της Scuderia Ferrari και θα αλλάξει ομάδα έπειτα από 12 χρόνια παρουσίας στο Μπράκλεϊ.

Αρκετά ονόματα έχουν ακουστεί τους τελευταίους μήνες για τη θέση του Χάμιλτον. Ένα από αυτά είναι ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος δεν είχε αποκλείσει νωρίτερα στη σεζόν την αποχώρησή του από τους «ταύρους».

