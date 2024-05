Όπως όλα δείχνουν ο Γάλλος οδηγός θα «πληρώσει ακριβά» την κίνηση που έκανε στον εναρκτήριο γύρο του GP Μονακό.

Η Alpine F1 έφυγε από τοv αγώνα της Formula 1 στο Πριγκιπάτο με τον ένα βαθμό που της χάρισε ο Πιέρ Γκασλί. Ο Γάλλος τερμάτισε 10ος, ωστόσο στη γαλλική ομάδα γνωρίζουν πως και τα δύο της μονοθέσια θα μπορούσαν να έχουν τεθεί εκτός μάχης.

Στον πρώτο γύρο του GP Μονακό ο Έστεμπαν Οκόν επιτέθηκε στον Πιέρ Γκασλί στη στροφή Πορτιέ και στην έξοδο είχαν επαφή. Το μονοθέσιο του Οκόν υπέστη ζημιά και οδηγήθηκε σε εγκατάλειψη, ενώ χρειάστηκαν επιδιορθώσεις στο μονοθέσιο του Γκασλί.

Η σύγκρουση μεταξύ των δύο δεν είναι ανεκτή στις τάξεις της Alpine, με τον επικεφαλής της, Μπρούνο Φαμέν, να μιλά για συνέπειες στον Οκόν: «Έγινε ακριβώς αυτό που δεν θέλαμε να γίνει. Θα υπάρξουν συνέπειες και έχουμε σοβαρές αποφάσεις να πάρουμε από εδώ και πέρα. Αν παλεύαμε για το βάθρο στο τέλος του αγώνα, γιατί να μην κάνει μια τέτοια κίνηση αλλά και πάλι… Όμως στον πρώτο γύρο να κάνεις τέτοια επίθεση στην Πορτιέ... Δεν ήταν το σωστό σημείο και δεν άφησε χώρο στον teammate του».

