Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing βρίσκεται πλέον υπό πίεση και αυτό τον οδηγεί σε λάθη, όπως υποστηρίζουν στη Scuderia Ferrari.

Στη φετινή σεζόν της Formula 1 η Red Bull Racing διανύει μια πολύ διαφορετική σεζόν σε σχέση την προηγούμενη. Το πλεονέκτημα που είχε έναντι των αντιπάλων της έχει μειωθεί σημαντικά και πλέον σε ορισμένες πίστες μπορεί να χάνει στα ίσα.

Σε τρεις περιπτώσεις έως τώρα φέτος, άλλη ομάδα πέραν της Red Bull Racing έχει πάρει τη νίκη, κάτι το οποίο έχει δώσει νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Τόσο η McLaren Racing όσο και η Scuderia Ferrari έχουν κάνει μεγάλα βήματα προς τα εμπρός στην εξέλιξη των μονοθεσίων τους και μπορούν σε κάθε αγώνα να διεκδικούν νίκες.

Μετά το θρίαμβο στο Μονακό, ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Φρεντ Βασέρ, ρωτήθηκε σχετικά με τον Μαξ Φερστάπεν και την απόδοσή του στους τελευταίους αγώνες: «Δεν θέλω να βγάλω το οποιοδήποτε συμπέρασμα από αυτό το τριήμερο, όμως πιστεύω πως ο Μαξ έκανε περισσότερα λάθη στην Ίμολα απ’ ό,τι τα τελευταία τρία χρόνια. Πιστεύω πως όταν είσαι άνετος τότε δεν κάνεις λάθη, όμως βλέπουμε πως πιέζουν πλέον περισσότερο στη Red Bull γιατί δεν βρίσκονται σε αυτή τη θέση».

Στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου οι αδυναμίες της Red Bull RB20 κατέστησαν αδύνατο για τον Μαξ Φερστάπεν να διεκδικήσει τη νίκη. Ερωτώμενος σχετικά με το αν του προκάλεσε έκπληξη η έλλειψη ταχύτητας της Red Bull στο Μονακό, ο Βασέρ είπε:

«Δεν είχαμε δει τα μειονεκτήματα της Red Bull προηγουμένως διότι δεν τους είχαμε πιέσει στο όριο για να εκτεθούν. Πέρυσι η διαφορά ήταν μεγάλη, αλλά μερικές φορές τους κοντράραμε στις κατατακτήριες δοκιμές. Ο μέσος όρος ωστόσο ήταν στο μισό δευτερόλεπτο. Αυτό σημαίνει πως όταν έχεις μια τέτοια διαφορά δεν υπάρχει κάποιο ρίσκο να χάσεις. Νομίζω πέρυσι στην Τζέντα ο Φερστάπεν ξεκίνησε 9ος και μετά από τρεις γύρους ήταν στην πρωτοπορία. Είχαν σε κάθε αγώνα ένα pit-stop διαφορά στη στρατηγική. Εάν έκαναν κάποιο λάθος δεν φαινόταν, τώρα όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο».

Not the Sunday we were hoping for…



An uneventful race for Max as he finished in P6. Checo is thankfully ok after an unfortunate start to the race#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/o5LDZBXfjf