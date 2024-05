Μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση είχαν στα social media οι Σαρλ Λεκλέρ και Όσκαρ Πιάστρι λίγο πριν από τον αγώνα στο Μονακό.

Σε ρυθμούς Μονακό βρίσκονται ήδη οι οδηγοί της Formula 1. Λίγες ημέρες μετά τον αγώνα στην Ίμολα το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ κατευθύνεται προς το Πριγκιπάτο για τον όγδοο αγώνα της σεζόν.

Ο Όσκαρ Πιάστρι προετοιμάζεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ενόψει του αγώνα στους στενούς δρόμους του Μονακό άρχισε να ψάχνει το γενεαλογικό του δέντρο για να δει αν έχει ρίζες από εκεί. Θέλησε μάλιστα να μοιραστεί τις σκέψεις του στο «X» και ο Σαρλ Λεκλέρ δεν δίστασε να του απαντήσει.

Η σύντομη συζήτηση που ακολούθησε, ήταν ξεκαρδιστική.

Πιάστρι: «Ψάχνω το γενεαλογικό μου δέντρο για βρω ίχνη από ρίζες μου στο Μονακό».

Λεκλέρ: «Αν χρειαστεί, μπορώ να σε υιοθετήσω».

Πιάστρι: «Μπορείς να με αποκαλείς Όσκαρ Τζακ Πιάστρι-Λεκλέρ. Θέλω να γνωρίσω τον νέο μου αδερφό Λίο (ο σκύλος του Λεκλέρ) την Πέμπτη, αν μπορεί να περάσει από τη McLaren».

Όπως είναι λογικό η συζήτησή τους έγινε viral. Δεν άργησαν μάλιστα χρήστες του διαδικτύου να δημιουργήσουν και τα ανάλογα memes.

oscar piastri-leclerc is actually the funniest driver pic.twitter.com/qAD4boO9HM