Μήπως η αυστριακή ομάδα μετανιώνει ήδη το νέο πολυετές συμβόλαιο που έδωσε στον Μεξικανό οδηγό πριν από το Grand Prix Καναδά;

Ο Σέρχιο Πέρεζ δεν βρίσκεται στο καλύτερο αγωνιστικό του… φεγγάρι. Ο Μεξικανός μετρά δύο συνεχόμενες εγκαταλείψεις σε Μονακό και Καναδά, κάτι το οποίο του έχει κοστίσει σημαντικά στη βαθμολογία.

Στον αγώνα του Μόντρεαλ η απόδοσή του ήταν απογοητευτική, καθώς δεν κατάφερε να προκριθεί στο Q2 στις κατατακτήριες δοκιμές ενώ στον αγώνα τέθηκε εκτός μάχης λόγω δικού του λάθους. Όλα αυτά λίγες ημέρες μετά την ανανέωση του συμβολαίου του με τη Red Bull Racing, κάτι το οποίο προκάλεσε έκπληξη σε πολλούς.

Μετά το τέλος του Grand Prix Καναδά, ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ, έστειλε μήνυμα προς τον οδηγό του πως αναμένει βελτίωση και μάλιστα άμεσα.

Calamity upon calamity 💥😖



Perez, Sainz and Albon (unluckily) all succumb to the slippery conditions #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/RQpwK3X8bR