Ο Ισπανός οδηγός της Aston Martin πιστεύει ότι είναι θα δυσκολευτεί να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα και στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου.

Από τη μέρα που ο Φερνάντο Αλόνσο έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την Aston Martin, η βρετανική ομάδα ξεκίνησε να παραπαίει. Στον αγώνα της Ίμολα παρουσίασε ένα πολύ μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων με 9 καινούργια εξαρτήματα στην AMR24, αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο, καθώς οι Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να αντλήσουν την απόδοση που θα ήθελαν. Κανένας εκ των δύο δεν προκρίθηκε στο Q3 στις κατατακτήριες δοκιμές, με τον Αλόνσο να είναι 19ος . Στον αγώνα ο Στρολ πήρε τους δύο βαθμούς της 9ης θέσης, ενώ ο Αλόνσο πήρε κατάταξη 19ος στο χειρότερο τριήμερό του στα πράσινα.

Επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι το Grand Prix Μονακό το τριήμερο 24-26 Μαΐου. Ο Αλόνσο ρωτήθηκε σχετικά με το τι περιμένει στο Πριγκιπάτο και οι δηλώσεις του δεν μπορούν να χαρακτηριστούν αισιόδοξες.

«Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα εξαρτηθεί από το μονοθέσιο. Αν το μονοθέσιο είναι δύστροπο τότε θα είναι βασανιστήριο η προσπάθεια να κινηθείς γρήγορα στο Μονακό. Πρώτα πρέπει να βρούμε ένα σωστό στήσιμο στο μονοθέσιο κι έπειτα να αντλήσουμε τη μέγιστη δυνατή απόδοση. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο Σάββατο γιατί την Κυριακή θα δούμε κάτι ανάλογο με την Ίμολα, δεν θα προσπεράσει κανένας. Οπότε, θα κάνουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια το Σάββατο. Ευελπιστώ πως ο τέλειος γύρος θα έρθει στον επόμενο αγώνα», είπε ο Ισπανός.

Ο Αλόνσο μετά την Ίμολα υποχώρησε στην 9η θέση της βαθμολογίας οδηγών, καθώς τον ξεπέρασε ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG.

Fighting for points in Imola. 🤝



Lance brings it home in P9 after a slew of overtakes, securing valuable points for the team. Fernando finished P19 with plenty more data collected on our updates.#ImolaGP pic.twitter.com/ePmTiBzb6B