Μπορεί ο Μαξ Φερστάπεν να κέρδισε στην Ίμολα όμως ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας του οφείλεται σε έναν άνθρωπο που δεν ήταν καν στην πίστα.

Έπειτα από τις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής στην Ίμολα, όλα έδειχναν πως η Red Bull Racing θα είχε ένα πολύ δύσκολο αγωνιστικό τριήμερο. Η RB20 στα χέρια των Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί τις Ferrari SF-24 και McLaren MCL38, όμως όλα άλλαξαν από το Σάββατο.

Ο Φερστάπεν ένιωσε αμέσως άνετα με το μονοθέσιό του και πήρε τόσο την pole position όσο και τη νίκη και επέστρεψε στις επιτυχίες μετά την ήττα στο Μαϊάμι. Μπορεί στους τελευταίους γύρους να είχε πίσω του έναν ταχύτατο Λάντο Νόρις, όμως άντεξε στην πίεση και πήρε πρώτος την καρό σημαία.

