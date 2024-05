O Βρετανός πολυπρωταθλητής της Formula 1 βλέπει θετικά βήματα από τη γερμανική ομάδα του όχι όμως μεγάλες μεσοπρόθεσμες βελτιώσεις στην απόδοση της W15.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Mercedes-AMG F1 δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχει θέσει η ίδια, οι οδηγοί της και οι υποστηρικτές της. Η W15 E-Performance υστερεί σημαντικά έναντι του ανταγωνισμού και μέχρι τώρα ούτε ο Λιούις Χάμιλτον ούτε ο Τζορτζ Ράσελ έχουν ανέβει στο βάθρο.

Στο GP Εμίλια-Ρομάνια, η Mercedes είχε ένα μικρό πακέτο αναβαθμίσεων το οποίο τη βοήθησε να έχει καλύτερο ρυθμό απ’ ότι σε προηγούμενους αγώνες. Ωστόσο ,σύμφωνα με τον Χάμιλτον, παρά τη βελτίωση, η διαφορά από την κορυφή είναι σημαντική.

«Πιστεύω πως ο ρυθμός μου στο δεύτερο stint του αγώνα ήταν εφάμιλλος με το ρυθμό των οδηγών που ήταν στις πρώτες θέσεις. Όμως πιστεύω πως μας λείπουν δύο με τρία δέκατα του δευτερολέπτου. Οι αναβαθμίσεις μας δεν έκαναν μεγάλη διαφορά. Κάναμε βήματα μπροστά αλλά ήταν πολύ-πολύ μικρά», σχολίασε ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με το πότε η Mercedes θα κλείσει τη διαφορά από τις Red Bull Racing, Ferrari και McLaren που κυριαρχούν, ο Χάμιλτον είπε: «Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Όπως είπα και το Σάββατο ο Τζορτζ (Ράσελ) ήταν μισό δευτερόλεπτο πιο αργός και στον αγώνα ήταν τρία με τέσσερα δέκατα πιο αργός. Αυτή η διαφορά δεν καλύπτεται αυτήν τη στιγμή με τη μορφή αναβαθμίσεων στο μονοθέσιο».

Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών η Mercedes είναι στην 4η θέση με 79 βαθμούς.

