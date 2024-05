Σαν Σήμερα: Μάχες πρωταθλητών επί γαλλικού εδάφους (vid)

Το πάθος για τους αγώνες ταχύτητας και τη Formula 1 είναι διαχρονικό και έχει κατακτήσει τις καρδιές εκατομμύρια ανθρώπων. Κορυφαίοι οδηγοί στους δύο και τους τέσσερις τροχούς, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Κάθε ημέρα του έτους έχει και από κάτι να μας διηγηθεί.

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με μία ιδιαίτερης σημασίας ημέρα στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Θα θυμηθούμε την πρώτη νίκη του Γκρέιαμ Χιλ στη Formula 1, ένα γεμάτο μπελάδες Grand Prix στο Βέλγιο και τον τελευταίο αγώνα στη Ντιζόν της Γαλλίας. Στον κόσμο του MotoGP, η πίστα Λε Μαν έχει την τιμητική της με τέσσερα συνολικά Grand Prix.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 20/5, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1962, ο θρυλικός Γκρέιαμ Χιλ κατέκτησε την πρώτη του νίκη στην F1, επικρατώντας στο εναρκτήριο Grand Prix της σεζόν στο Ζάντβορτ της Ολλανδίας. Αρχικά, στην pole position είχε βρεθεί ο Τζον Σέρτις με Lola Mk4. Στο ξεκίνημα του αγώνα, ήταν πρώτος ο Τζιμ Κλαρκ με την επαναστατική Lotus 25. Τελικά εγκατέλειψε στον 12ο γύρο με προβλήματα στον συμπλέκτη, αφήνοντας τον Χιλ ελεύθερο στους υπόλοιπους 58 γύρους να πάρει πρώτος την καρό σημαία. Ο Τρέβορ Τέιλορ τερμάτισε δεύτερος για το μοναδικό βάθρο της καριέρας του, με τρίτο τον πρωταθλητή Φιλ Χιλ.

Σαν σήμερα το 1973, έλαβε χώρα το GP Βελγίου για την F1 στο Ζόλντερ. Το αγωνιστικό τριήμερο είχε ξεκινήσει με μεγάλη αναταραχή, καθώς φάνηκε πως το ήδη φθαρμένο οδόστρωμα της πίστας βρισκόταν σε απαράδεκτη κατάσταση. Οι οδηγοί απείλησαν με αποχή από τον αγώνα, ωθώντας έτσι τους ιδιοκτήτες της πίστας να στρώσουν ξανά με άσφαλτο όλη τη διαδρομή. Η κατάσταση βελτιώθηκε κάπως, αλλά το νέο οδόστρωμα άρχισε ξανά να διαλύεται κατά τη διάρκεια του αγώνα, προκαλώντας μια σειρά από ατυχήματα. Ο Τζάκι Στιούαρτ άφησε τελικά πίσω του τον Φρανσουά Σεβέρ, με τον πρωταθλητή Έμερσον Φιτιπάλντι να κλείνει το βάθρο.

Σαν σήμερα το 1984, η πίστα της Ντιζόν φιλοξένησε για τελευταία φορά το GP Γαλλίας της F1. Ο Πατρίκ Ταμπέ της Renault είχε εκκινήσει από την pole position και ηγήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, δείχνοντας πως θα σημειώσει έναν σπάνιο εντός έδρας θρίαμβο. Ωστόσο, ο ρυθμός του έπεσε και τελικά έχασε τη θέση του από τον ταχύτατο Νίκι Λάουντα της McLaren, με την αλλαγή να έρχεται στα 3/4 της συνολικής απόστασης του αγώνα. Ο Νάιτζελ Μάνσελ της Lotus πλαισίωσε τους δύο οδηγούς στο βάθρο, με την έτερη McLaren του Αλέν Προστ να κατατάσσεται μόλις στην 7η θέση ύστερα από ένα αναγκαστικό pit stop.

Σαν σήμερα το 2001, ο Μαξ Μπιάτζι κυριάρχησε κατά κράτος στο GP Γαλλίας, εκκινώντας από την pole position και κατακτώντας την πρώτη του νίκη στη σεζόν για την μεγάλη κατηγορία των 500cc - το «παλιό» MotoGP. Ο Ιταλός οδήγησε την Yamaha στο 1-2 μαζί με τον Κάρλος Τσέκα, σταματώντας έτσι το σερί τριών νικών που είχε ξεκινήσει ο ανερχόμενος τότε Βαλεντίνο Ρόσι. Ο «Γιατρός» τους πλαισίωσε στο βάθρο.

Σαν σήμερα το 2007, GP Γαλλίας του MotoGP έμεινε στην ιστορία, για πολλούς λόγους. Αρχικά, εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η τακτική της αλλαγής μοτοσικλετών μέσα στα pits εν μέσω ενός αγώνα. Το χάος που προκάλεσε η βροχή οδήγησε σε τεράστιες ανατροπές, με τον Αυστραλό Κρις Βερμιούλεν να κατακτά την μοναδική του νίκη στη μεγάλη κατηγορία. Ήταν ο πρώτος θρίαμβος της Suzuki στην εποχή των τετράχρονων μοτοσικλετών και χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το GP Μεγάλης Βρετανίας του 2016 για να ξανακερδίσει. Ο Αυστραλός πλαισιώθηκε στο βάθρο από τον Μάρκο Μελάντρι και τον Κέισι Στόνερ, σε μια μέρα που σχεδόν όλοι οι πρωτοκλασάτοι αναβάτες υπήρξαν θύματα πτώσεων, κακής στρατηγικής και υποτονικού ρυθμού αγώνα.

