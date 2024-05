Βγαίνοντας από τα pits, μετά την αλλαγή ελαστικών, ο Ισπανός είδε το εμπρός αριστερό φρένο της AMR24 να βγάζει φλόγες!

Στον 8ο γύρο του Grand Prix Εμίλια Ρομάνια, ο Φερνάντο Αλόνσο μπήκε στα pits για αλλαγή ελαστικών. Καθώς η AMR24 έβγαινε από τα pits, ο Ισπανός οδηγός της Aston Martin είδε έκπληκτος το φρένο στον εμπρός αριστερό τροχό του μονοθεσίου να βγάζει φλόγες.

A big fire on the front left brake for Fernando Alonso#ImolaGP pic.twitter.com/TvKo5mABP2