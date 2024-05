O Γερμανός, πρώην πρωταθλητής της Formula 1, δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του μετά τις εκδηλώσεις στην μνήμη των Σένα και Ρατζενμπέργκερ.

O Σεμπάστιαν Φέτελ οργάνωσε μία συγκινητική εκδήλωση στην μνήμη των Άιρτον Σένα και Ρόλαντ Ρατζενμπέργκερ, πριν την εκκίνηση του Grand Prix Εμίλια Ρομάνια.

Στην πίστα της Ίμολα, εκεί όπου ο Βραζιλιάνος και ο Αυστριακός έχασαν τη ζωή τους πριν από 30 χρόνια, ο Φέτελ οδήγησε την McLaren MP4/8, το μονοθέσιο του Άιρτον Σένα από τη σεζόν του 1993, τελευταία του Βραζιλιάνου στη βρετανική ομάδα.

Μιλώντας αμέσως μετά, ο Φέτελ, πρωταθλητής στην F1 την τετραετία 2010-2013, ανέφερε πόσο συγκινητικό ήταν και για τον ίδιο να κρατά τις σημαίες της Βραζιλίας και της Αυστρίας, στην μνήμη των δύο αδικοχαμένων οδηγών.

"I was shouting their names under the helmet, and [it's] certainly one of the most emotional moments I had behind the wheel." pic.twitter.com/GUwPQRgMhH