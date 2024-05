To συμβάν, που ευτυχώς δεν προκάλεσε κάποιο σοβαρό τραυματισμό, σημειώθηκε στον αγώνα της Formula 2 στην πίστα της Ίμολα.

Ένα ασυνήθιστο, αλλά ταυτόχρονα, επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στον 31ο από τους 35 γύρους του αγώνα της Formula 2. Σε εκείνο το σημείο το μονοθέσιο της βρετανικής Hitech Pulse-Eight που οδηγούσε ο Βέλγος Αμορί Κορντίλ μπήκε στα pits για αλλαγή ελαστικών.

Όπως φαίνεται όμως στο βίντεο, ο πίσω δεξί τροχός δεν μπήκε κανονικά και καθώς το μονοθέσιο έκανε τα πρώτα μέτρα, βγήκε και χτύπησε μηχανικό άλλης ομάδας. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το ίδιο συνέβη και με τον Πεπέ Μαρτί της Campos Racing, ο οποίος έχασε τον πίσω αριστερό τροχό του!

So sad to see this #racing #accident happen in the #IMOLAGP today. Luckily no one got hurt! #F2 @CamposRacing @damsracing pic.twitter.com/9awQEdpgPR