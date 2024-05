Πολύ χαρούμενος με το αποτέλεσμα που πήρε στις κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1 στην Ίμολα ήταν ο Βρετανός οδηγός της McLaren Racing.

H McLaren Racing πέτυχε το καλύτερο φετινό της αποτέλεσμα σε κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1. Ο Όσκαρ Πιάστρι κατέκτησε τη 2η θέση, ενώ ο Λάντο Νόρις ήταν 3ος, επιβεβαιώνοντας την ταχύτητα της αναβαθμισμένης MCL38 που κέρδισε στο Μαϊάμι. Ωστόσο δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τον ταχύτατο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος πήρε την pole position #7 στο 2024.

Ο Νόρις μπορεί να έχασε στην εσωτερική μάχη της McLaren, όμως η αυτοπεποίθησή του μετά το τέλος του Q3 είναι στα ύψη: «Κάναμε φοβερή δουλειά. Η 3η θέση δεν είναι καθόλου κακή. Παλέψαμε και οι δύο οδηγοί για την πρώτη θέση της κατάταξης. Οι διαφορές είναι πολύ μικρές αλλά πιστεύω πως ως ομάδα είχαμε μια πάρα πολύ καλή ημέρα και γενικά ένα πολύ καλό αγωνιστικό τριήμερο. Ο Όσκαρ έκανε φοβερή δουλειά, το ίδιο και ο Φερστάπεν. Οι διαφορές είναι μικρές, είμαστε κοντά και αυτό είναι συναρπαστικό. Ανυπομονώ για αύριο», είπε ο 24χρονος.

