Με έξι λεπτά να απομένουν για την ολοκλήρωση των ελεύθερων δοκιμών, ο Μεξικανός οδηγός έχασε τον έλεγχο της RB20.

Άσχημη εξέλιξη είχε η τρίτη και τελευταία περίοδος ελεύθερων δοκιμών στην Ίμολα για τον Σέρχιο Πέρεζ. Με την αντίστροφη μέτρηση να δείχνει περίπου 6 λεπτά πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Μεξικανός οδηγός της Red Bull Racing είχε έξοδο.

Ο Πέρεζ πέρασε άτσαλα πάνω από τα κερμπ, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο της RB20 και αυτή να καταλήξει στον προστατευτικό τοίχο.

Αμέσως κυμάτισαν οι κόκκινες σημαίες, προκειμένου να απομακρυνθεί το μονοθέσιο και οι υπόλοιποι οδηγοί να προλάβουν να κάνουν ακόμα έναν γύρο, ενόψει των κατατακτηρίων δοκιμών του Grand Prix Εμίλια Ρομάνια (στις 5 μμ του Σαββάτου, ώρα Ελλάδας)

Νωρίτερα έξοδο είχε και ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin.

Alonso had a moment exiting Rivazza and it was session over for the Spaniard 👀#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/XtKB3ZnOKR