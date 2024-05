Ο Αμερικανός πιστεύει πως η ομάδα του εάν εισέλθει στη Formula 1 θα είναι ικανή να κοντράρει αυτές των Mercedes-AMG και Scuderia Ferrari.

Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μην πεις, λέει μια παροιμία, η οποία ενδεχομένως να ταιριάζει στον Μάικλ Αντρέτι. Ο Αμερικανός προσπαθεί διακαώς να βάλει την ομάδα του στη Formula 1 το συντομότερο δυνατό, όμως βρίσκει το ένα εμπόδιο μετά το άλλο.

Μετά την απόρριψη της Andretti Global από την FOM πριν από μερικούς μήνες, τα πράγματα είναι στάσιμα. Μπορεί να έχει βρει τη στήριξη της General Motors (η Cadillac έχει αναλάβει την εξέλιξη κινητήρων για το 2028), όμως απ’ ότι φαίνεται αυτό δεν είναι αρκετό ώστε να δούμε 11η ομάδα στο grid.

Ο Μάικλ Αντρέτι ρωτήθηκε από το Speed City Broadcasting για το τι περιμένει από την ομάδα του εάν εισέλθει στη Formula 1 και είπε: «Η General Motors είναι πολύ αφοσιωμένη στην F1, είναι ενθουσιασμένη. Ο κόσμος δεν θα καταλάβει έως ότου του δείξουμε την προσπάθεια που έχει καταβληθεί από εμάς και την GM. Θα αναμετρηθούμε με τις Ferrari και Mercedes, να το ξέρετε αυτό. Αυτό είναι το μέγεθος της προσπάθειας από την GM».

Ο Αντρέτι ήταν παρών στο Μαϊάμι για το Grand Prix της Formula 1 που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 3-5 Μαΐου. Εκεί είχε συνάντηση με ανθρώπους της Formula 1, ενώ φήμες αναφέρουν πως μίλησε και με τον CEO του σπορ, Στέφανο Ντομενικάλι.

Όταν ρωτήθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την είσοδο της ομάδας του στην F1, o Αμερικανός είπε: «Προσπαθούμε να έχουμε καλύτερη επικοινωνία με τη Formula 1 και μένει να δούμε τι χρειάζεται για να μπούμε ως ομάδα. Θα χρειαστούμε σύντομα απαντήσεις. Έχουμε κάποια πράγματα στα οποία εργαζόμαστε και ελπίζω να έχουμε σύντομα κάποιες απαντήσεις. Σίγουρα παίρνουμε ένα ρίσκο. Η νέα μας βάση στην Αγγλία δείχνει πόσο πιστεύουμε σε αυτό και θεωρώ πως είναι πολύ καλό για τη Formula 1. Πιστεύω πως η ομάδα μας θα ήταν μόνο καλά νέα για τους φίλους του σπορ στις ΗΠΑ και το να φέρουμε μια εταιρεία όπως η General Motors στην F1 πιστεύω πως είναι κάτι το τεράστιο».

💬 "It's important to have a presence here".



An exciting day opening our new facility at Silverstone, which will support our HQ in Indianapolis. pic.twitter.com/se8VM0ZGY6