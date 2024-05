Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφει με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να κατευθύνεται στην Ιταλία και τη θρυλική Ίμολα.

Έπειτα από κενό μίας εβδομάδας, η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφει με το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια το τριήμερο 17-19 Μαΐου. Ο αγώνας είναι ο πρώτος εκ των δύο που θα πραγματοποιηθούν επί ιταλικού εδάφους, με τον άλλο να είναι στη Μόντσα μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα. Το GP στην Ίμολα είναι το έβδομο της σεζόν και δεν περιλαμβάνει Αγώνα Σπριντ.

H πίστα της Ίμολα δημιουργήθηκε το 1952 όμως ο πρώτος αγώνας της Formula 1 εκεί πραγματοποιήθηκε το 1980. Μέχρι το 2006 φιλοξενούσε το GP Αγίου Μαρίνου και μόλις μία φορά, το 1981, ο αγώνας στην Ίμολα έγινε στο πλαίσιο του GP Ιταλίας. Το 2020 επέστρεψε στο καλεντάρι και η επίσημη ονομασία του αγώνα είναι Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια.

Η Ίμολα έχει μήκος 4.909 μέτρα, αποτελείται από 19 στροφές και διαθέτει μόλις μία ζώνη DRS. Στο Grand Prix της Κυριακής οι οδηγοί θα διανύσουν 63 γύρους. Τις περισσότερες νίκες στην πίστα έχει ο Μίκαελ Σουμάχερ με 6. Ο αγώνας δεν πραγματοποιήθηκε το 2023 λόγω των φονικών πλημυρών στην περιοχή κι έτσι η τελευταία φορά που η F1 επισκέφθηκε την Ίμολα ήταν το 2022. Νικητής τότε ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing.

"You gotta either be blind or stupid to not see me" 😡 Schumacher and Montoya's duels were always explosive - none more so than at Imola back in 2004! #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/8vT1thiM0Z

O Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής έχει το προβάδισμα στη βαθμολογία οδηγών με διαφορά 33 βαθμών από τον Σέρχιο Πέρεζ. Ωστόσο δεν πρέπει να επαναπαύεται διότι οι αντίπαλοι της Red Bull Racing θέλουν να την κερδίσουν και μάλιστα άμεσα. Η McLaren Racing κέρδισε στα ίσα στο Μαϊάμι με την αναβαθμισμένη MCL38 ενώ η Scuderia Ferrari ετοιμάζει ένα πολύ μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων για την Ίμολα.

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C5 (μαλακή), C4 (μεσαία) και C3 (σκληρή) γόμες ελαστικών. Πρόκειται για τις πιο μαλακές στην γκάμα της ιταλικής φίρμας κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε στρατηγικές άνω του ενός pit-stop.

To GP Εμίλια-Ρομάνια θα μεταδοθεί ζωντανά από το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του πέμπτου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης τα LIVE σε κατατακτήριες δοκιμές και GP της Κυριακής.

If we had a penny for every time a seven-time world champion has finished on the podium with three intact wheels...



We'd have two pennies. Which isn't a lot, but it's weird that it's happened twice 😅



Michael @schumacher did just that in 1996!#F1 #ImolaGP @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/3Q6eq0bT3o