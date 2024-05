H ιταλική ομάδα πήρε μια πρώτη γεύση από το μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων του μονοθεσίου της που θα κάνει ντεμπούτο στον αγώνα της Formula 1 στην Ίμολα.

H Scuderia Ferrari ξεκίνησε τη φετινή αγωνιστική σεζόν της Formula 1 με λίγο διαφορετική φιλοσοφία από τα προηγούμενα χρόνια, όσον αφορά την εξέλιξη του μονοθεσίου της. Η SF-24 που έτρεξε στα πρώτα έξι Grand Prix και κέρδισε ένα από αυτά (Αυστραλία) ήταν η βάση αλλά όχι το σύνολο των πραγμάτων που θα δούμε φέτος..

Στον αγώνα της Ίμολα, το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια, η ομάδα του Μαρανέλο θα παρουσιάσει ένα πολύ μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων. Η SF-24 θα υποστεί μεγάλες αλλαγές οι οποίες θα είναι καθοριστικές για το υπόλοιπο της σεζόν και εν πολλοίς θα κρίνουν την τύχη της Ferrari για τους επόμενους 18 μήνες.

Μία εβδομάδα προτού η Ferrari ριχτεί στη μάχη της Ίμολα, είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει στην πίστα το νέο πακέτο αναβαθμίσεων. Οι Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ βρέθηκαν στην πίστα του Φιοράνο με την SF-24 και έκαναν από 100 χιλιόμετρα με ελαστικά επίδειξης της Pirelli. Αυτό έγινε στο πλαίσιο ημέρας κινηματογράφησης που εκμεταλλεύτηκε η Ferrari ώστε να αντλήσει όσα περισσότερα δεδομένα ήταν εφικτό.

Από τις… δοκιμές της Ferrari στο Φιοράνο κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο φωτογραφίες της αναβαθμισμένης SF-24. Σύμφωνα με το formu1a.uno το πακέτο περιλαμβάνει αναβαθμισμένη εμπρός και πίσω αεροτομή, νέα εισαγωγή αέρα των ψυγείων και νέο αμάξωμα. Το πιο σημαντικό στοιχείο ωστόσο είναι το πλήρως ανασχεδιασμένο δάπεδο και ο νέος διαχύτης.

Leclerc no “filming day” em Fiorano e já com o novo pacote de atualizações no SF-24. #F1 #F1naSPORTTV #Ferrari pic.twitter.com/UiiVHtVLjC