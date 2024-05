Ο Ισπανός οδηγός μίλησε για το μακροπρόθεσμο στόχο της βρετανικής ομάδας στη Formula 1 και ευελπιστεί πως θα τον πετύχει.

Δίχως αμφιβολία η Aston Martin είναι μία από τις πιο φιλόδοξες ομάδες στο grid της Formula 1. Το νέο εργοστάσιο βρίσκεται στα τελικά στάδια ολοκλήρωσής του, όπως επίσης συμβαίνει με τη νέα αεροσήραγγα και το νέο προσομοιωτή.

Επιπλέον, από το 2026 η Aston Martin θα γίνει η εργοστασιακή ομάδα της Honda και θα χρησιμοποιεί μονάδες ισχύος της ιαπωνικής μάρκας. Η Honda είναι ο κατασκευαστής που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στη Formula 1, καθώς εφοδιάζει με τους κινητήρες της την πρωταθλήτρια Red Bull Racing.

