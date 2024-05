Ο Βρετανός οδηγός της γερμανικής ομάδας μίλησε για τη μεταβατική περίοδο την οποία διανύει φέτος, καθώς από τον επόμενο χρόνο θα αγωνίζεται με τα χρώματα της Ferrari.

Τη 12η και τελευταία του σεζόν με τη Mercedes-AMG F1 διανύει ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός ετοιμάζει βαλίτσες για το Μαρανέλο, καθώς από το 2025 θα γίνει οδηγός της Scuderia Ferrari.

Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής βρίσκεται σε μία μεταβατική περίοδο και αυτό έχει δημιουργήσει ερωτηματικά για την αφοσίωσή του στη Mercedes. Στο περιθώριο του Grand Prix Μαϊάμι, ο Χάμιλτον ρωτήθηκε σχετικά με το πώς αντιμετωπίζει τη φετινή του σεζόν γνωρίζοντας πως θα αλλάξει ομάδα το 2025.

«Αυτή τη στιγμή η καρδιά μου είναι ακόμα με τη Mercedes και πραγματικά θέλω να τη βοηθήσω να βελτιωθεί. Δεν είναι μόνο η δουλειά μου αλλά και η επιθυμία μου. Μπορεί να είναι δύσκολη περίοδος όμως είμαι περήφανος που δουλεύω με όλους. Πραγματικά ελπίζω η σεζόν μας να γίνει καλύτερη. Δεν θέλω να πω πως δεν πρόκειται να γίνει χειρότερη η σεζόν, όμως πιστεύω ξεκάθαρα πως θα βελτιωθούμε», είπε.

Just one week away from being back racing 🙏



Can't wait to return to Imola. See you soon 💚🤍❤️ pic.twitter.com/Ihfx8wReF6