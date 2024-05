Οι μηχανικοί της Cadillac Racing περίμεναν με αγωνία στον ασύρματο να ακούσουν την απάντηση από τον Ερλ Μπάμπερ.

Ο εξάωρος αγώνας αντοχής του WEC στο Σπα του Βελγίου διεκόπη 1 ώρα και 49 λεπτά πριν το φινάλε, λόγω του τρομακτικού ατυχήματος που συνέβη στην ευθεία Κέμελ.

Ο Ερλ Μπάμπερ με το #2 Cadillac έδινε μάχη για την 3η θέση του αγώνα κόντρα στη #99 Porsche του Νιλ Τζάνι. Ο Μπάμπερ στην ευθεία Κέμελ έκανε κίνηση για να προσπεράσει τον Τζάνι ενώ κινούνταν με 300 χλμ/ώρα, όμως δεν είχε υπολογίσει σωστά καθώς την ίδια στιγμή προσπερνούσαν μια BMW της LMGT3.

Στα πρώτα δευτερόλεπτα μετά το ατύχημα, οι μηχανικοί της Cadillac Racing ρώτησαν με αγωνία στον ασύρματο τον 33χρονο Νεοζηλανδό: «Ερλ, είσαι καλά;». Για να λάβουν την απάντηση: «Ναι, είμαι μια χαρά».

«Ελήφθη, δόξα τω θεώ» είπαν αμέσως μετά, ανακουφισμένοι που ένα ατύχημα με τόσο μεγάλη ταχύτητα δεν προκάλεσε τραυματισμούς. Κάτι που αποδεικνύει για μία ακόμα φορά τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας στους κορυφαίους θεσμούς του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

All we needed to hear. 🙏#WEC #6HSpa pic.twitter.com/zaYA3HWqxk