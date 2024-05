Ο οδηγός της Red Bull Racing αναφέρθηκε στον τρόπο σκέψης του για τους αγώνες και τόνισε πως δεν θέλει να περάσει όλη την καριέρα του στη Formula 1.

Τα τελευταία χρόνια ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull Racing έχουν απολαύσει πολλές επιτυχίες. Μετά από το 2021 και την πολύ στενή μάχη με τον Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG, o Ολλανδός οδηγός έχει κυριαρχήσει και στην πλειονότητα των αγώνων έκτοτε δεν έχει αντίπαλο.

Αυτό είναι και το μοτίβο που θέλει να ακολουθεί ο Φερστάπεν, ο οποίος μίλησε για το πώς θέλει να εξελίσσονται οι αγώνες του στη Formula 1. Ο 26χρονος παραδέχθηκε πως δεν θέλει να δίνει μονομαχίες για τη νίκη κάτι που δεν συναντάμε συχνά σε οδηγούς αγώνων.

«Θέλω να κερδίζω με περισσότερα από 20 δευτερόλεπτα διαφορά. Αυτό θέλω. Όλη μου τη ζωή αγωνίζομαι και δίνω σκληρές μάχες. Απολαμβάνω περισσότερο αν πετυχαίνουμε στο 100% το στήσιμο του μονοθεσίου και κερδίζουμε με μεγάλη διαφορά. Φυσικά αυτό δεν θέλουν να το ακούν οι φίλοι της F1 αλλά τουλάχιστον είμαι ειλικρινής. Είμαι εδώ για να κερδίζω και να πετύχω πολλά», είπε ο Φερστάπεν.

