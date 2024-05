Άνοιξε η «όρεξη» του Βρετανού οδηγού της McLaren Racing στη Formula 1, ο οποίος θέλει τώρα να κάνει τα επόμενα βήματα στην καριέρα του.

O Λάντο Νόρις είναι ο πιο πρόσφατος νικητής στο πρωτάθλημα της Formula 1. O Βρετανός οδηγός της McLaren Racing κέρδισε το Grand Prix Μαϊάμι και πήρε την παρθενική του νίκη. Έτσι έγινε ο 114ος οδηγός στην ιστορία του θεσμού που ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου.

Πριν από μερικούς μήνες ο Νόρις ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη McLaren. Η ανοδική πορεία της ομάδας του Ουόκινγκ και η κατάκτηση της πρώτης του νίκης δικαίωσαν την πίστη του και την υπογραφή που έβαλε στο νέο συμβόλαιο.

The people who made it possible. 🧡 pic.twitter.com/EwdnL6Uq7i