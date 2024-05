Τα μονοθέσια της Scuderia Ferrari θα βρίσκονται επί δύο ημέρες στην ιδιόκτητη πίστα του Φιοράνο, για δοκιμές και ανάγκες κινηματογράφησης.

Σημαντικό διήμερο στο Φιοράνο για τη Scuderia Ferrari, καθώς έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τις αναβαθμίσεις που θα ενσωματώσει στην SF-24 από το προσεχές Grand Prix στην Ίμολα (17-19 Μαΐου).

Η ιταλική ομάδα πραγματοποιεί όμως δοκιμές και για λογαριασμό της FIA. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες αλλά και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το παλαιότερο μονοθέσιο F1-75 φέρει καλύμματα στους τροχούς. Ονομάζονται spray guards και έχουν ως αποστολή να περιορίσουν το νερό που εκτοξεύεται και να βελτιώσουν την ορατότητα για τους οδηγούς των άλλων μονοθεσίων σε αγώνες που διεξάγονται σε βρεγμένο οδόστρωμα. Παλαιότερο πάντως αντίστοιχο τεστ δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα για τη FIA.

Την F1-75 οδήγησε ο αδελφός του Σαρλ Λεκλέρ, Άρθουρ, ενώ την SF-24 που ακολουθούσε ο δοκιμαστής και αναπληρωματικός οδηγός της Scuderia Ferrari, Όλιβερ Μπέρμαν.

Arthur is actually on track with the F1-75 and also Ollie with the SF-24 !



(📸 Racedayf1_official) pic.twitter.com/wLbDBcruW1