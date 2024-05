Οι μηχανικοί της Scuderia Ferrari εκτέλεσαν άριστα το pit stop του Σαρλ Λεκλέρ, στον 19o γύρο του Grand Prix Μαϊάμι.

Η στρατηγική και τα pit stops ήταν η... αχίλλειος πτέρνα της Scuderia Ferrari τα τελευταία χρόνια της Formula 1. Ακόμα θυμόμαστε τις αντιδράσεις στο διαδίκτυο από το λάθος pit stop ακόμα και σε... προωθητικό βίντεο της ιταλικής ομάδας.

Όμως στο πρόσφατο Grand Prix Μαϊάμι η Ferrari μας... έβαλε τα γυαλιά, όταν ο Σαρλ Λεκλέρ μπήκε στον 19o γύρο στα pits για αλλαγή ελαστικών. Όλα κύλησαν τέλεια, με το χρονόμετρο να σταματά στα 1,94 δευτερόλεπτα. Ήταν το ταχύτερο pit stop του αγώνα και δεύτερο μέχρι στιγμής στη φετινή σεζόν, πίσω μόνο από το 1.90 στο μονοθέσιο του Μαξ Φερστάπεν στο Grand Prix Κίνας.

It's @ScuderiaFerrari back on top this time. Watch their lightning-quick tire change for Charles Leclerc in the #MiamiGP. #F1 #DHLF1 pic.twitter.com/2arXNft63i